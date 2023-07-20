Доэрти вернулся в «Вулверхэмптон», подписав контракт на 3 года. Защитник играл за клуб с 2010 по 2020 год

Мэтт Доэрти вернулся в «Вулверхэмптон».

Английский клуб объявил о подписании 31-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на 3 года.

уже играл за « » с 2010 по 2020 год. В составе клуба он провел 302 матча во всех турнирах.

В сезоне-2022/23 футболист сборной Ирландии представлял «Тоттенхэм» и «Атлетико». Подробную статистику Мэтта можно найти здесь.

Фото: https://www.wolves.co.uk/