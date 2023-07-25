Жиру о Леау: «Он может выйти на уровень Мбаппе – выдающиеся качества. Нужно улучшить статистику, но потенциал есть»

Оливье Жиру сравнил Рафаэла Леау с Килианом Мбаппе.

«У него выдающиеся качества и возможности для прогресса, он может достичь уровня .

Ему нужно улучшить статистику, но у него есть потенциал», – сказал форвард « » в интервью Dazn.

В Серии А-2022/23 отметился 15 голами в 35 матчах за «Милан». Его подробная статистика доступна здесь.