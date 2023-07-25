Жиру о Леау: «Он может выйти на уровень Мбаппе – выдающиеся качества. Нужно улучшить статистику, но потенциал есть»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Оливье Жиру Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Футбол

Оливье Жиру сравнил Рафаэла Леау с Килианом Мбаппе.

«У него выдающиеся качества и возможности для прогресса, он может достичь уровня Килиана Мбаппе.

Ему нужно улучшить статистику, но у него есть потенциал», – сказал форвард «Милана» в интервью Dazn.

В Серии А-2022/23 Леау отметился 15 голами в 35 матчах за «Милан». Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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TravenS
Смотрел несколько его игр, так и не понял, в чем его топовость. Играет крайне вальяжно, ленится, имеет преимущество над соперниками только благодаря скорости и более-менее приличному дриблингу.
+8
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+6
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kaka10
Ответ TravenS
Смотрел несколько его игр, так и не понял, в чем его топовость. Играет крайне вальяжно, ленится, имеет преимущество над соперниками только благодаря скорости и более-менее приличному дриблингу.
Роналдинио таким же был по темпераменту
он не выдавал магию весь матч, а отрезками
+5
0
+5
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Rio de Janeiro
Мбаппе, по масштабу таланта, арсеналу скиллов и влияния на игру команды, невозможно сравнивать ни с кем из нынешнего поколения нападающих.Только с Зубастиком
+7
-4
+3
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i love it
Ответ Rio de Janeiro
Мбаппе, по масштабу таланта, арсеналу скиллов и влияния на игру команды, невозможно сравнивать ни с кем из нынешнего поколения нападающих.Только с Зубастиком
А Зубастик всё ещё играет?
+3
0
+3
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Splin
Ответ kaka10
Роналдинио таким же был по темпераменту он не выдавал магию весь матч, а отрезками
Ну вы сравнили, пардон, х с пальцем...Леау и Роналдиньо это небо и земля, совершенно недосягаемый уровень для Леау
+3
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corazón blanco
Леау нужна стабильность, да он иногда выдает пару матчей перфомансы, а затем матч-даа просто статичен, ну и главное чтобы получал поменьше повреждений и травм.
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Тео. 19
Ясное дело что Леао до Мбаппе далеко, а до Роналдиньо вообще недосягаем потому что Роналдиньо это был вообще просто феномен и творил просто волшебство на поле, просто волшебник, Жиру просто сделал комплемент одноклубнику вот и все, хотя Леао иногда и забивает просто потрясающие и красивые голы ...
+1
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kaka10
Ответ Splin
Ну вы сравнили, пардон, х с пальцем...Леау и Роналдиньо это небо и земля, совершенно недосягаемый уровень для Леау
специально для таких как ты написал "по темпераменту"

Роналдинио был ленив, не отрабатывал. Часто играл на чистых мячах. И отрезками в матчах выдавал свою магию. Никто их уровни не сравнивает, алё
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Тео. 19
Леао очень крут, в след сезоне вообще порвёт весь Сериал, какой там Хвича 👎 ...
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Тео. 19
Мбаппе кстати тот ещё косарез, бестолковый бегунок в лиге франции, абсолютно и рядом не стоит с такими великими волшебниками как Роналдиньо и Кака например ...
+1
-1
0
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Тео. 19
Ответ TravenS
Смотрел несколько его игр, так и не понял, в чем его топовость. Играет крайне вальяжно, ленится, имеет преимущество над соперниками только благодаря скорости и более-менее приличному дриблингу.
На скорости может пройти по флангу и забить красивейший гол с острого угла в девятку, посмотри нарезки его красивейших голов ...
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XAST
Ответ Splin
Ну вы сравнили, пардон, х с пальцем...Леау и Роналдиньо это небо и земля, совершенно недосягаемый уровень для Леау
Не правильно мыслишь посмотри во сколько салах раскрылся
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TravenS
Ответ Тео. 19
На скорости может пройти по флангу и забить красивейший гол с острого угла в девятку, посмотри нарезки его красивейших голов ...
Не, красивые нарезки можно сварганить и про Суторминых разных. Я же формирую мнение об игроке по просмотру нескольких матчей, это более объективно. А красивые голы есть у каждого, другое дело стабильность, так вот я полагаю, что Рафа типичный игрок настроения.
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Schiaff1no
Ответ Тео. 19
Ясное дело что Леао до Мбаппе далеко, а до Роналдиньо вообще недосягаем потому что Роналдиньо это был вообще просто феномен и творил просто волшебство на поле, просто волшебник, Жиру просто сделал комплемент одноклубнику вот и все, хотя Леао иногда и забивает просто потрясающие и красивые голы ...
Так в том и дело, Жиру прямо говорит, когда Леао хочет играть- абсолютно выдающийся игрок на всех участках, невероятные природные данные, физика, техника, выносливость, он и в своей штрафной отработает и полполя пробежит, но когда ему лень- пиши пропало, бестолковые удары непонятно откуда, дриблинг с пингом в пять секунд в соперника, перекуры в районе центрального круга.
Р10 и сейчас от футбола кайфует, у Леао другие мотивации
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