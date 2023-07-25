Жиру о Леау: «Он может выйти на уровень Мбаппе – выдающиеся качества. Нужно улучшить статистику, но потенциал есть»
Оливье Жиру сравнил Рафаэла Леау с Килианом Мбаппе.
«У него выдающиеся качества и возможности для прогресса, он может достичь уровня Килиана Мбаппе.
Ему нужно улучшить статистику, но у него есть потенциал», – сказал форвард «Милана» в интервью Dazn.
В Серии А-2022/23 Леау отметился 15 голами в 35 матчах за «Милан». Его подробная статистика доступна здесь.
он не выдавал магию весь матч, а отрезками
Роналдинио был ленив, не отрабатывал. Часто играл на чистых мячах. И отрезками в матчах выдавал свою магию. Никто их уровни не сравнивает, алё
Р10 и сейчас от футбола кайфует, у Леао другие мотивации