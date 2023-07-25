Воспитанник «Реала» Бланко перешел в «Алавес», «Мадрид» сохранил 50% прав на хавбека

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Алавес Антонио Бланко Футбол

«Алавес» объявил о выкупе воспитанника «Реала» Антонио Бланко.

23-летний полузащитник подписал контракт с клубом до 2027 года.

Во второй половине сезона-2022/23 Бланко выступал за «Алавес» на правах аренды и помог клубу выйти в Ла Лигу по итогам сезона.

«Реал» оставил у себя 50% прав на Антонио, сообщает Relevo.

Со статистикой испанского полузащитника можно ознакомиться здесь.

12 комментариев

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corazón blanco
Удачи Антонио, добротный опорник, но в Мадрид сложно пробиться с такой линией полузащиты. На чемпионате Европы до 21 года очень здорово проявил себя, попал в символическую сборную турнира.
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Виктор Марков
Ответ леннорыч-абрамович
Рауль Гонсалес Бланко
подумал про Куаутеамока Бланко
+2
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леннорыч-абрамович
Рауль Гонсалес Бланко
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ZA.RMA
Удачи, Бланко!
Наберется игровой практики, станет лучше и может быть в будущем поможет Мадриду🤍
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Unknown Forusha
Разве продажа по частям игрока не запрещена? Просто много последнее время слышу о частичных правах
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Zemanuha
По какой цене купили?
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Dikki Shelton
Удачи и успехов в новом клубе.
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zыnZAKk !
Ответ GuruFutbola
Судьба каждого днаря из наиболее деревянной академии Испании
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