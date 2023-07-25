Воспитанник «Реала» Бланко перешел в «Алавес», «Мадрид» сохранил 50% прав на хавбека

«Алавес» объявил о выкупе воспитанника «Реала» Антонио Бланко.

23-летний полузащитник подписал контракт с клубом до 2027 года.

Во второй половине сезона-2022/23 выступал за « » на правах аренды и помог клубу выйти в по итогам сезона.

«Реал» оставил у себя 50% прав на Антонио, сообщает Relevo.

Со статистикой испанского полузащитника можно ознакомиться здесь.