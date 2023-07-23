Защитник ЦСКА Роша пропустит 1-2 недели из-за повреждения, полученного в матче с «Уралом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Урал Виллиан да Силва Роша Футбол

Травма защитника ЦСКА Виллиана Роши оказалась несерьезной.

Как пишет «РБ Спорт», футболисту потребуется 1-2 недели на восстановление.

«С Виллианом ничего серьезного, но он предпочел сделать перерыв и не играть, чтобы потом не выбыть на 1-2 месяца», – сообщил источник, близкий к футболисту.

Таким образом, футболист может пропустить матч Фонбет Кубка России против «Оренбурга», а также игры Мир РПЛ с «Ахматом» и «Локомотивом».

Напомним, Роша получил повреждение в матче 1-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и ЦСКА (2:1). На 32-й минуте его заменил 17-летний защитник Михаил Рядно.

Статистику 28-летнего бразильца можно изучить здесь.

ЦСКА теряет защитников – минус Агапов, Дивеев и теперь Роша. Против «Урала» выпустили 17-летнего

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13 комментариев

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леннорыч-абрамович
Бабаев в ближайших 2-3-х матчах выйдет центральным в тройке
+19
-1
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Юрий Алексишинец
Ответ леннорыч-абрамович
Бабаев в ближайших 2-3-х матчах выйдет центральным в тройке
Ну вообще Федотов в защите играл😂 и подсказывать ближе
+9
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Vagner01
Обидно! Но хорошо не на долго! Здоровья!
+8
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Семён Семейкин
Кто играть то будет
+3
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Геодез
Здоровья Вилли!Бабая гнать ссаными тряпками
+2
0
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OneLad
с нами весело. Так гласил лозунг трибун, теперь и клуб поддержал
+1
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Давид Кочинян
Ответ Семён Семейкин
Кто играть то будет
Рядно 🤯 Ни одного профильного ЦЗ в команде это крайне непрофессионально и некомпетентно со стороны руководства клуба. Просто нет слов 😕
+1
0
+1
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kjhgfty
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию,
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kjhgfty
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию,
если ставишь больше 1000 рублей, Поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
0
0
0
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Alex Metallov
Ну значит ближайшие три матча пропустит. Вряд ли на следующей неделе привезут нового защитника.
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Олег Носов
Вот Федотов и Бабаев будут в защите играть.
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