Защитник ЦСКА Роша пропустит 1-2 недели из-за повреждения, полученного в матче с «Уралом»
Травма защитника ЦСКА Виллиана Роши оказалась несерьезной.
Как пишет «РБ Спорт», футболисту потребуется 1-2 недели на восстановление.
«С Виллианом ничего серьезного, но он предпочел сделать перерыв и не играть, чтобы потом не выбыть на 1-2 месяца», – сообщил источник, близкий к футболисту.
Таким образом, футболист может пропустить матч Фонбет Кубка России против «Оренбурга», а также игры Мир РПЛ с «Ахматом» и «Локомотивом».
Напомним, Роша получил повреждение в матче 1-го тура Мир РПЛ между «Уралом» и ЦСКА (2:1). На 32-й минуте его заменил 17-летний защитник Михаил Рядно.
Статистику 28-летнего бразильца можно изучить здесь.
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