Защитник ЦСКА Роша пропустит 1-2 недели из-за повреждения, полученного в матче с «Уралом»

Травма защитника ЦСКА Виллиана Роши оказалась несерьезной.

Как пишет «РБ Спорт», футболисту потребуется 1-2 недели на восстановление.

«С Виллианом ничего серьезного, но он предпочел сделать перерыв и не играть, чтобы потом не выбыть на 1-2 месяца», – сообщил источник, близкий к футболисту.

Таким образом, футболист может пропустить матч Фонбет Кубка России против «Оренбурга», а также игры Мир с «Ахматом» и «Локомотивом».

Напомним, Роша получил повреждение в матче 1-го тура Мир РПЛ между « » и ЦСКА (2:1). На 32-й минуте его заменил 17-летний защитник Михаил Рядно.

Статистику 28-летнего бразильца можно изучить здесь.

ЦСКА теряет защитников – минус Агапов, Дивеев и теперь Роша. Против «Урала» выпустили 17-летнего