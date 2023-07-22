Лихачев о переходе РФС в Азию: «На сегодня я не считаю это целесообразным»

Михаил Лихачев считает, что РФС не стоит пока переходить в Азию.

Лихачев – главный тренер сборной России по пляжному футболу.

«На сегодня я не считаю это целесообразным, еще не пришло время однозначно говорить, что мы должны уходить из . Это пока преждевременно.

Нам всегда говорили, что спорт вне политики, однако мы видим, что это совсем не так. Конечно, хотелось бы вернуться в международную спортивную семью. Удивительно, что отстраняют такие страны, как наша, которая является выдающейся спортивной державой. Будем надеяться, что скоро это прекратится и мы вернемся сильными и мощными», – рассказал .