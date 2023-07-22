Лихачев о переходе РФС в Азию: «На сегодня я не считаю это целесообразным»
Михаил Лихачев считает, что РФС не стоит пока переходить в Азию.
Лихачев – главный тренер сборной России по пляжному футболу.
«На сегодня я не считаю это целесообразным, еще не пришло время однозначно говорить, что мы должны уходить из УЕФА. Это пока преждевременно.
Нам всегда говорили, что спорт вне политики, однако мы видим, что это совсем не так. Конечно, хотелось бы вернуться в международную спортивную семью. Удивительно, что отстраняют такие страны, как наша, которая является выдающейся спортивной державой. Будем надеяться, что скоро это прекратится и мы вернемся сильными и мощными», – рассказал Лихачев.
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