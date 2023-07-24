Где смотреть Акрон – Арсенал Тула, во сколько прямая трансляция матча, Первая лига 28 июля
В пятницу, 28 июля, сыграют Акрон и Арсенал Тула в 3 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ).
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- Игра пройдет на стадионе «Кристалл».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Акрон – Арсенал Тула
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
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