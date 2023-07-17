Мать Алли о сексуальном насилии ее друга над Деле: «Я не знала. Сердце разрывается при мысли об этом»

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Деле Алли Футбол

Биологическая мать Деле Алли не знала о сексуальном насилии в отношении сына.

Ранее Деле рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны друга матери в возрасте 6 лет. Также полузащитник «Эвертона» признался, что прекратил общение с биологическими родителями.

«Я понятия не имела, что его домогались. Мне очень жаль. У меня разрывается сердце при мысли о том, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие самым худшим из возможных способов.

Не могу выразить словами, как я расстроена тем, что больше не общаюсь со своим сыном, я лишь надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», – сказала Дениз, мать Деле Алли.

«В семь я начал курить, а в восемь – продавать наркотики». Деле шокировал историями о детстве и ментальных проблемах

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35 комментариев

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Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
+139
-28
+111
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CriminalJoint62
Алкоголичка бросила сына. А как он разбогател, сразу разрывается сердце
+43
-1
+42
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Seoul Candy
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
S. Уka 🤣🤣🤣
+25
-4
+21
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Dark.Babysitter
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
что ты такое??? *__*
+16
-8
+8
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Камил Мамедов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Немного мутно. То есть перед тем, как с семьёй поговорить за столько лет ,да и денег столько, что уже лично мог бы всё порешать ,раз рассказывал как в "криминале крутился" ,но он решил объявить первым делом это на всю мировую общественность и вывалить. Не оправдываю и не осуждаю- но что-то не до конца там всё рассказано по-любому.
Он в приёмной семье вырос
+7
0
+7
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songbilong
Ответ Назар Игорь
"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты" Что это за "мама" которая не знала что творит еë "друг" с еë ребëнком.
к сожалению, много таких ситуаций
+5
0
+5
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tolobas
Врёт! Не могла не знать, если не была в угаре постоянном
+3
0
+3
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CriminalJoint62
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
Тогда уж замужем 🤦‍♂️
+6
-4
+2
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Абдул Абакаев
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
совет да любовь
+1
0
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Pb-SE
А если я в детстве подглядывал в женскую баню, это считается групповым изнасилованием?
Если ты подглядывал, то эти дамы могут в будущем обвинить тебя в сексуальном насилии.
+1
0
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6tspey7tb5
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
А ты хорош.
+3
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
Немного мутно. То есть перед тем, как с семьёй поговорить за столько лет ,да и денег столько, что уже лично мог бы всё порешать ,раз рассказывал как в "криминале крутился" ,но он решил объявить первым делом это на всю мировую общественность и вывалить. Не оправдываю и не осуждаю- но что-то не до конца там всё рассказано по-любому.
+5
-4
+1
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Pb-SE
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
А как правильно говорить в таких случаях - "я женат" или "я замужем"?
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Pb-SE
Ответ *** Ruslan ***
Что в троем понятие нормальный мужик?🤔
Втроем- сам же сказал.
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psycho
Ответ Макс Кидалов
У меня тоже было такое, но это не помешало мне в жизни и я вырос нормальным мужиком. Теперь я женат и мы с мужем счастливы.
огромное уважение от болельщиков зенита 🙏❤️
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Трент 66
Ответ CriminalJoint62
Тогда уж замужем 🤦‍♂️
Откуда ты знаешь, кто у них жена)
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зак
Ответ *** Ruslan ***
Что в троем понятие нормальный мужик?🤔
что мужчина должен быть снизу)
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*** Ruslan ***
Ответ зак
что мужчина должен быть снизу)
В этой паре присутствует мужик?
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Всё ты отлично знала! Как минимум, догадывалась! Но зуд в одном месте оказался сильнее любви к сыну!
Ни когда не поверю, что она, как минимум, не догадывалась!
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Назар Игорь
Ответ ZamoRano
Алли понял, что как футболист он все, а деньги зарабатывать надо, и пошел по известному пути... Вы кстати в курсе, что этим другом был Альберт Эйнштейн?
Чтой-то ты не в ту степь завернул, Алли родился через 40 лет после смерти Эйнштейна.
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Григорий Гашников
к Гордону всю семью скорее!
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Камил Мамедов
Он в приёмной семье вырос
это читал,но и в новой семье тоже не рассказал, я так понимаю,раз до интервью Невиллу ничего не разрешилось
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Полуэктов Пётр
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
это читал,но и в новой семье тоже не рассказал, я так понимаю,раз до интервью Невиллу ничего не разрешилось
"новой семье тоже не рассказал, я так понимаю,раз до интервью Невиллу ничего не разрешилось"
То есть вы считаете, что если бы он что-то подобное рассказал своей семье, то та слила бы это прессе и мы узнали бы до интервью? У вас странное представление о любящей семье (а именно так Алли отзывается о своих приемных родителях).
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Арг
Ответ CriminalJoint62
Алкоголичка бросила сына. А как он разбогател, сразу разрывается сердце
Настоящая мать!
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Арг
Ответ tolobas
Врёт! Не могла не знать, если не была в угаре постоянном
Врет. А в те годы ей пофигу было
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