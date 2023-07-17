Мать Алли о сексуальном насилии ее друга над Деле: «Я не знала. Сердце разрывается при мысли об этом»
Биологическая мать Деле Алли не знала о сексуальном насилии в отношении сына.
Ранее Деле рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны друга матери в возрасте 6 лет. Также полузащитник «Эвертона» признался, что прекратил общение с биологическими родителями.
«Я понятия не имела, что его домогались. Мне очень жаль. У меня разрывается сердце при мысли о том, что кто-то, кого я впустила в свой дом, мог предать мое доверие самым худшим из возможных способов.
Не могу выразить словами, как я расстроена тем, что больше не общаюсь со своим сыном, я лишь надеюсь, что у меня будет шанс увидеть его снова», – сказала Дениз, мать Деле Алли.
«В семь я начал курить, а в восемь – продавать наркотики». Деле шокировал историями о детстве и ментальных проблемах
Ни когда не поверю, что она, как минимум, не догадывалась!
То есть вы считаете, что если бы он что-то подобное рассказал своей семье, то та слила бы это прессе и мы узнали бы до интервью? У вас странное представление о любящей семье (а именно так Алли отзывается о своих приемных родителях).