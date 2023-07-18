С Гиггза сняли обвинения в нападении на девушек. Из-за них он ушел из сборной Уэльса перед ЧМ

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз премьер-лига Англия происшествия сборная Уэльса по футболу девушки и спорт Футбол

С Райана Гиггза сняты обвинения в домашнем насилии.

Сегодня с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения после того, как прокуратура закрыла дело. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец-то завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить свое имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.

В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт и напал на ее младшую сестру Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Гиггз отрицал все обвинения.

В августе 2022-го состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям. Теперь оно не состоится.

Напомним, в июне 2022-го Гиггз покинул пост тренера сборной Уэльса, чтобы обвинения в нападении на девушек не мешали команде готовиться к ЧМ-2022.

63 комментария

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0:4 на спотифай камп ноу
И долго это будет продолжатся, эта система отмены на западе, чуть что все заслуги, место работы и уважения теряется из-за ложных обвинений? Когда уже СМИ будет ответственным за свои высказывания и посты
+104
-8
+96
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furiking
А прикиньте окажется, что еще и Дани Алвес невиновен, вот потеха будет
+81
-2
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Alex Zzz
А компенсацию за неудобства с таких "мадам" когда начнут по полной брать ?
+32
-1
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Forza
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
И долго это будет продолжатся, эта система отмены на западе, чуть что все заслуги, место работы и уважения теряется из-за ложных обвинений? Когда уже СМИ будет ответственным за свои высказывания и посты
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
+46
-19
+27
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Evgen_Hazard
Classic
+19
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riverman1980
Ответ Forza
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
Это аморально, но не преступление. Совершенно разные вещи.
+16
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Destro7451
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
И долго это будет продолжатся, эта система отмены на западе, чуть что все заслуги, место работы и уважения теряется из-за ложных обвинений? Когда уже СМИ будет ответственным за свои высказывания и посты
зато появятся кейсы в виде Менди, Гигза, Джони Деппа, на которые можно будет ссылаться и тем самым уберечь себя от разрыва контракта
+16
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Marina_Greta
Пора уже привлекать к ответственности тех, кто клевету разводит.
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ArdaTuran
Ответ furiking
А прикиньте окажется, что еще и Дани Алвес невиновен, вот потеха будет
Он итак невиновен на 146%, просто девки легкого поведения решили содрать баблишка.
+16
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+12
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Nico Boi
Ответ oka79410
Осталось спасти Дани Алвеса
спасти рядового Алвеса
+12
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ille_brus
Ответ Forza
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
Суд не доказывает вину. А тот случай с женой брата в нормальном обществе не означает, что на него теперь можно вешать что угодно.
+12
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Forza
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
То что я плохо думаю о человеке не значит что я собираюсь делать ему зло, есть такое понятие презумция невиновности, если не доказано и человек отрицает свою вину как можно его подозревать? Только из-за слов и наигранных слез???
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Мирзоанис Якубов
Я что-то не понимаю, это реально была кампания организована по глобальному ограблению футболистов?

Я так понимаю, феминистические организации, вроде этого Ми Ту - банальное разводилово, где шкур профессионально обучают обдирать богатых мужиков, рушить их карьеры и жизни? И кто же заказчик, в таком случае?

За всё это кто-нибудь ответит? Если всё на тормозах спустят и продолжат эту леваческую пропаганду, то где вообще хоть какое-то правосудие? Или продано за 9 рублей?
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Bernd Leno
Кстати, комментаторы спортца и многочисленные плюсующие ему вынесли обвинительный приговор сразу после появления обвинений (как и Менди, как и Гринвуду)
+9
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Alexander Tryapyshko
Ответ Forza
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
а что в этом плохого? Ладно бы, если б брата...
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oka79410
Осталось спасти Дани Алвеса
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Cruel Snake
Который уже по счёту страдает из-за клеветы. Пора бы уже и жёстко наказывать этих якобы жертв. Дать так годика 2 и после этого мало кто захочет на другого наговоривать или обвинять в том чего он не делал. Мало того что работы решился так ведь из-за этого и в зал АПЛ не попал
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Саламбек Алаев
Ответ furiking
А прикиньте окажется, что еще и Дани Алвес невиновен, вот потеха будет
Никто не ответит на вопрос , что делала бухая баба с Алвесом в кабинке туалета . И почему то его судят за износилование
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Marcus-light
Ответ Forza
Я напомню, что Гиггс 8 лет подряд втихаря трахал жену своего брата. В принципе, то что суд не смог доказать вину Гиггса, так то не означает, что изначальные подозрения были высосаны из пальца
Вы всё смешали. А ещё он алкоголик в прошлом. Что говорит лишь о том, что у мужика есть проблемы с психикой, и только. Ну и решение суда говорит о том, что вина не доказана. Вот если будет встречный иск - тогда можно говорить что высосали из пальца.
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BOBBYHULL
Надо привлекать заявительниц, тех, кто лишил его карьеры на три года, а может быть и на всю жизнь, по ложному обвинению.
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Трент Резнор
Антишкурный месяц. Менди и Гиггзу - лучи поддержки.
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Konstantin Meerov
Ответ ArdaTuran
Он итак невиновен на 146%, просто девки легкого поведения решили содрать баблишка.
девчонка из богатой семьи, а Алвес - неплательщик налогов и гопник. с него она ничего не поимела.
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Marina_Greta
Ответ евГений
Классика западного левачества. КГБ все же неплохо поработало над разрушением Запада изнутри, распространяя свою же болезнь.
То есть если доказали невиновность, то все равно надо сажать и плевать, что человек этого не делал?
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Евгений Шазиев
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Ответ Тюменский медвежонок
судя по тому что Алвес менял показания раз 25 как минимум, в его истории он на процентов 99,9% виноват
ну бухой был, и что?
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feelthedroom@mail.ru
Ответ furiking
А прикиньте окажется, что еще и Дани Алвес невиновен, вот потеха будет
Да так и есть скорее всего, ну камон, пошла с ним в туалет что бы что, рассматривать наклейки?
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