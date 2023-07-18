С Гиггза сняли обвинения в нападении на девушек. Из-за них он ушел из сборной Уэльса перед ЧМ

С Райана Гиггза сняты обвинения в домашнем насилии.

Сегодня с бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» сняли все обвинения после того, как прокуратура закрыла дело. Судья Хилари Мэнли постановила, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

«Мистер Гиггз испытывает глубокое облегчение от того, что дело наконец-то завершилось после почти трехлетней борьбы за то, чтобы очистить свое имя. Теперь он намерен восстановить свою жизнь и карьеру как невиновный человек», – сказал адвокат экс-футболиста Крис Доу.

В апреле 2021 года валлийцу было предъявлено обвинение в нападении на двух женщин – в ноябре 2020 года он якобы нанес телесные повреждения своей бывшей девушке Кейт и напал на ее младшую сестру Эмму, во время того же предполагаемого инцидента в его доме в Уорсли. Также его обвинили в поведении с элементами принуждения и контроля с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Гиггз отрицал все обвинения.

В августе 2022-го состоялся суд по этому делу с участием присяжных, но они не смогли вынести решение, поэтому 31 июля должно было начаться повторное слушание по этим же обвинениям. Теперь оно не состоится.

Напомним, в июне 2022-го Гиггз покинул пост тренера сборной Уэльса, чтобы обвинения в нападении на девушек не мешали команде готовиться к ЧМ-2022.