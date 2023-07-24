«Антверпен» ван Боммела сделал внутренний требл, выиграв Суперкубок Бельгии после победы в лиге и Кубке страны
«Антверпен» стал обладателем Суперкубка Бельгии.
В матче за Суперкубок Бельгии «Антверпен» обыграл «Мехелен» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).
Ранее в сезоне-2022/23 команда под руководством Марка ван Боммела впервые с 1957 года стала чемпионом Бельгии, а также выиграла Кубок Бельгии, обыграв «Мехелен» со счетом 2:0.
Таким образом, «Антверпен» выиграл все три внутренних трофея в Бельгии.
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