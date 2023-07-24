«Антверпен» ван Боммела сделал внутренний требл, выиграв Суперкубок Бельгии после победы в лиге и Кубке страны

«Антверпен» стал обладателем Суперкубка Бельгии.

В матче за « » обыграл « » в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Ранее в сезоне-2022/23 команда под руководством Марка ван впервые с 1957 года стала чемпионом Бельгии, а также выиграла , обыграв «Мехелен» со счетом 2:0.

Таким образом, «Антверпен» выиграл все три внутренних трофея в Бельгии.