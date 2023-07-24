«Антверпен» ван Боммела сделал внутренний требл, выиграв Суперкубок Бельгии после победы в лиге и Кубке страны

Теги Марк ван Боммел высшая лига Бельгия Кубок Бельгии Антверпен Суперкубок Бельгии Мехелен Футбол

«Антверпен» стал обладателем Суперкубка Бельгии.

В матче за Суперкубок Бельгии «Антверпен» обыграл «Мехелен» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

Ранее в сезоне-2022/23 команда под руководством Марка ван Боммела впервые с 1957 года стала чемпионом Бельгии, а также выиграла Кубок Бельгии, обыграв «Мехелен» со счетом 2:0.

Таким образом, «Антверпен» выиграл все три внутренних трофея в Бельгии.

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5 комментариев

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QWertY
Стоить еще отметить, что у них спортдир Овермас, которого по беспределу турнули из Аякса. Профи везде профи)
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Kahn01
Ну, в лидерских качествах Ван Боммела никогда не было сомнений, настоящий капитан был, не то что нынешние симулянты Фернандеши и прочие кадры.
+2
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Сергей Орлов
Ответ Aristokratt
Тот любитель отправлять дикпики женщинам?))
Он самый)
0
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