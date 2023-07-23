Игроки «Барсы», заболевшие гастроэнтеритом, идут на поправку. Новых случаев в команде не выявлено
Игроки «Барселоны», заболевшие гастроэнтеритом, поправляются.
Напомним, матч «Барселоны» и «Ювентуса», который должен был пройти в Сан-Хосе 23 июля, был отменен из-за вспышки гастроэнтерита среди игроков каталонской команды.
Ожидается, что большинство пострадавших игроков вернутся к тренировкам уже в понедельник. Новых случаев гастроэнтерита в команде в последние часы не выявлено, и все заболевшие игроки быстро идут на поправку.
В ближайшем матче, который запланирован на 26 июля, «Барселона» сыграет против «Арсенала».
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