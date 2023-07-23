«Барселона» недополучит 2 млн евро в связи с отменой матча с «Юве» из-за вспышки гастроэнтерита

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) бизнес деньги Футбол

«Барселона» понесет убытки после отмены матча с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита.

Как пишет Marca, каталонский клуб пытался перенести товарищеский матч на понедельник, но не смог – стадион в Сан-Хосе будут готовить к концертам Тэйлор Свифт, которые состоятся на предстоящей неделе.

Из-за отмены матча с «Ювентусом» «Барса» недополучит 2 млн евро. Это связано с необходимостью возврата билетов, а также потерей запланированного дохода от продажи рекламы и атрибутики.

Некоторое время назад каталонцы выступили с заявлением, в котором выразили надежду на то, что матч с «Арсеналом», запланированный на среду, состоится, и призвали болельщиков поддержать команду на стадионе в Лос-Анджелесе.

Напомним, первым игроком, у которого проявились симптомы заболевания, стал защитник Жюль Кунде. Потом недомогание почувствовали еще несколько футболистов, и «Барселона» не смогла вылететь на матч с «Ювентусом».

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
2 ляма просрали
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Барберис
Ювентус пострадал больше.
Никаких болезней, но матч отменили.
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Ярослав
все тут большие а мне 8 лет
+4
0
+4
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Алексей Сагайдак
Ответ леннорыч-абрамович
Обосрались или новый рычаг применили?
челси пошел учить гимн лк
+10
-8
+2
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Алекс Самойлов
Ответ Алексей Сагайдак
челси пошел учить гимн лк
туда ещё попасть надо . зона ЛК для синебуса будет успехом
+3
-1
+2
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Jack Daniels
Ответ Эльдар Джанашвили
Рычаг не сработал
Экономить на качественной еде = очередной гениальный рычаг Лапорты

Больше чем клуб
+7
-6
+1
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Akezhan Kutvarov
Все пропало, все пропало, все просрали…
+2
-2
0
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Samvel
Мдаааа вот это барсу шатает конечно. Бартомеу заварил эту кашу, а Лапорте расхлёбывать
0
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Vadim Lyfar
и как с этим справится наш герой
за пазухой спрятал новый рычаг он
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SCHOKKKK
Передайте привет Лолпорте, который закатил вечеринку на средства клуба недавно 🤣
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Стахович
Хотели сэкономить на просрочке,а вон как вышло.Теперь придётся сокращать зарплаты
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Raul14
😆😆😆
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