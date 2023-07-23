«Барселона» недополучит 2 млн евро в связи с отменой матча с «Юве» из-за вспышки гастроэнтерита

«Барселона» понесет убытки после отмены матча с «Ювентусом» из-за вспышки гастроэнтерита.

Как пишет Marca, каталонский клуб пытался перенести товарищеский матч на понедельник, но не смог – стадион в Сан-Хосе будут готовить к концертам Тэйлор Свифт, которые состоятся на предстоящей неделе.

Из-за отмены матча с « » «Барса» недополучит 2 млн евро. Это связано с необходимостью возврата билетов, а также потерей запланированного дохода от продажи рекламы и атрибутики.

Некоторое время назад каталонцы выступили с заявлением, в котором выразили надежду на то, что матч с «Арсеналом», запланированный на среду, состоится, и призвали болельщиков поддержать команду на стадионе в Лос-Анджелесе.

Напомним, первым игроком, у которого проявились симптомы заболевания, стал защитник Жюль Кунде. Потом недомогание почувствовали еще несколько футболистов, и « » не смогла вылететь на матч с «Ювентусом».