Бельерин о парламентских выборах в Испании: «Нужно голосовать против ненависти и фашизма. За прогресс, равенство и права человека»

Теги Бетис Ла Лига Эктор Бельерин Политика Футбол

Эктор Бельерин высказался о досрочных парламентских выборах в Испании.

Они прошли сегодня, 23 июля.

«Сегодня день, когда нужно голосовать против ненависти и фашизма. Голосовать за прогресс, равенство, права человека и общество. Голосуйте правильно», – сказал защитник «Бетиса».

По данным экзитполов, лидирует Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Она получает 145-150 мест из 350 в парламенте. Народная партия может сформировать правительство в коалиции с ультраправой партией «Голос».

Премьер-министру Испании Педро Санчесу, судя по всему, придется покинуть пост главы правительства – его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) сможет рассчитывать лишь на 98-115 мест из 350 в нижней палате. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Тогда сиди дома, туда вообще не надо ходить))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лор'темар Терон
Эх, с удовольствием посмотрел бы, как испанцы в случае поражения Франко (которого они проецируют на все правые партии) строили у себя колхозы и наслаждались анархическом бытом в Каталонии. Рай на земле испанцы упустили, не иначе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roger Taylor from Queen
Ответ William Hill
Так получается надо голосовать за Путина, но непавизло испанцам у них такого нет и не будет
Если против фашизма, то определённо не за Плутина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Белльерин типичный левак веган и за лбгт
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max bogomazov
Да,да конечно главное не пускать черных и арабов и будет мир и порядок в Европе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кабан галльский
Ответ David Aprasidze
Белльерин типичный левак веган и за лбгт
да вот судя по его интервью челик весьма неглупый для футболиста и весьма мыслящий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий