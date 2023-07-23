Бельерин о парламентских выборах в Испании: «Нужно голосовать против ненависти и фашизма. За прогресс, равенство и права человека»

Эктор Бельерин высказался о досрочных парламентских выборах в Испании.

Они прошли сегодня, 23 июля.

«Сегодня день, когда нужно голосовать против ненависти и фашизма. Голосовать за прогресс, равенство, права человека и общество. Голосуйте правильно», – сказал защитник «Бетиса».

По данным экзитполов, лидирует Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Она получает 145-150 мест из 350 в парламенте. Народная партия может сформировать правительство в коалиции с ультраправой партией «Голос».

Премьер-министру Испании Педро Санчесу, судя по всему, придется покинуть пост главы правительства – его Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) сможет рассчитывать лишь на 98-115 мест из 350 в нижней палате.