Михаил Кержаков о возможном уходе Малкома: «Стоит отдавать, если у игрока есть желание и «Зенит» получит хорошую компенсацию»
Михаил Кержаков считает, что «Зениту» стоит продать Малкома за хорошую компенсацию.
Ранее появилась информация, что «Аль-Хилаль» приобретет бразильского футболиста за 60 миллионов евро.
– Перед игрой Сергей Семак рассказал, что по Малкому идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?
– Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь.
Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнером по команде.
А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать, – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.
А мог бы заменить Гюндогана легко