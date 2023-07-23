Михаил Кержаков о возможном уходе Малкома: «Стоит отдавать, если у игрока есть желание и «Зенит» получит хорошую компенсацию»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Малком Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков считает, что «Зениту» стоит продать Малкома за хорошую компенсацию.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хилаль» приобретет бразильского футболиста за 60 миллионов евро.

– Перед игрой Сергей Семак рассказал, что по Малкому идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?

– Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь.

Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнером по команде.

А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать, – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

18 комментариев

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Данко Лазович
Спасибо Малком! Помню твой дебютный матч за Зенит. Было классно. Кричали всем стадионом. Но потребовалось несколько лет, чтобы ты стал настоящей частью команды. Удачи!
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justbored
Ответ Спартак сила
бегут из полит проекта
ну проект скорее коммерческий, политической выгоды тут не видно. плод любви Алексея Борисыча
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Александр Чидакин
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Пусть Малком уходит в Саудовскую Аравию. Он перерос уровень Зенита и заслужил повышение
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Бронислав Каминский
Ответ леннорыч-абрамович
так речь о Кержакове, который только к 35 основным в Зените стал и то за неимением другого, а в остальное время он даже не пытался уехать.
А куда он тебе должен был уехать,если он даже по меркам РПЛ середняк?)))В чемпионшип какой-нибудь или вторую бундеслигу пыль глотать?)А в Зените он свой шанс получил и погоды не портит особо
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Гамарджоба Генацвале
В 26 лет переходить в СА- это нечто. Думаю, денег, заработанных в Зените, итак уже до конца жизни хватило бы.
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garik.isa
Ответ Спартак сила
бегут из полит проекта
Это мозги у тебя бегут
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munhin
Ответ леннорыч-абрамович
Жаль, Миша, что у махровых паспортистов такого желания нет.
Кузяев особенно отличился в этом вопросе
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Бронислав Каминский
Ответ леннорыч-абрамович
Так и Кузяев не к Гвардиоле поехал
Ага
А мог бы заменить Гюндогана легко
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ltkmaby
Ответ леннорыч-абрамович
так речь о Кержакове, который только к 35 основным в Зените стал и то за неимением другого, а в остальное время он даже не пытался уехать.
А зачем ему было уезжать, если и здесь было комфортно? У каждого свои приоритеты и интересы.
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Любовь Мелехова
Ответ Гамарджоба Генацвале
В 26 лет переходить в СА- это нечто. Думаю, денег, заработанных в Зените, итак уже до конца жизни хватило бы.
Счетовод чужих денег, у него недавно сын родился, так он ему и своим внукам заработать хочет.
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