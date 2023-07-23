Михаил Кержаков о возможном уходе Малкома: «Стоит отдавать, если у игрока есть желание и «Зенит» получит хорошую компенсацию»

Михаил Кержаков считает, что «Зениту» стоит продать Малкома за хорошую компенсацию.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хилаль» приобретет бразильского футболиста за 60 миллионов евро.

– Перед игрой Сергей Семак рассказал, что по идут переговоры. В команде тоже об этом наверняка уже узнали?

– Да, но на какой стадии – не в курсе. Но если все состоится, спокойно к этому отнесусь.

Во‑первых, за мою карьеру это не первый такой случай будет с партнером по команде.

А во‑вторых, если у самого игрока есть желание, а клуб получит за это хорошую компенсацию, то считаю, стоит отдавать, – сказал вратарь « » .