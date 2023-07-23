Заа близок к переходу в «Галатасарай». Турецкий клуб подтвердил переговоры

Уилфрид Заа, скорее всего, продолжит карьеру в «Галатасарае».

По данным The Athletic, стороны близки к заключению сделки, в результате которой ивуариец присоединится к команде в качестве свободного агента.

Чемпионы Турции подтвердили, что с вингером начаты официальные переговоры.

Заа последние 9 сезонов провел в « ». В АПЛ-2022/23 он забил 7 голов за 27 игр. Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.