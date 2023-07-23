Заа близок к переходу в «Галатасарай». Турецкий клуб подтвердил переговоры

Теги премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Кристал Пэлас Уилфрид Заа Футбол

Уилфрид Заа, скорее всего, продолжит карьеру в «Галатасарае».

По данным The Athletic, стороны близки к заключению сделки, в результате которой ивуариец присоединится к команде в качестве свободного агента.

Чемпионы Турции подтвердили, что с вингером начаты официальные переговоры.

Заа последние 9 сезонов провел в «Кристал Пэлас». В АПЛ-2022/23 он забил 7 голов за 27 игр. Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Дядя ТУРА
они объявили уже его. вы чего на приколе?)
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Джонни Петров
странный виток карьеры
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Милан 757
Отказался от огромных арабских денег ради перехода в Галатасарай за копейки 🤦‍♂️ ...
+4
-1
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ML26
Ответ Джонни Петров
странный виток карьеры
Почему? Для КП он уже живая легенда, да и в Англии он известен в широких кругах. Ему уже 30, а сейчас сможет впервые в ЛЧ поиграть на постоянной основе. Вполне нормальная карьера
+1
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хавбек+
а с таким пафосом отказывался от альнасры, похоже Лукаку будет следующим))
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Kanan Jarrus
топ-усиление для галатасарая
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Средний палец Кирана Тирни
неужели никакой Вест Хэм или Эвертон не предложили? В конце концов, арабы были готовы платить точно больше турков, а турецкая лига не бог весь какой чемпионат с постоянными вылетами на ранней стадии в еврокубках.
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Валерий Самсонов
Ответ Дядя ТУРА
они объявили уже его. вы чего на приколе?)
Бакамбу объявили
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Дядя ТУРА
Ответ Валерий Самсонов
Бакамбу объявили
он уже в составе на трансфермаркт
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1. FC Köln
Ответ Джонни Петров
странный виток карьеры
Согласен, ушёл же из Юнайтеда на развитие в Кристал и были же светлые моменты, но и там не решил.
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ ML26
Почему? Для КП он уже живая легенда, да и в Англии он известен в широких кругах. Ему уже 30, а сейчас сможет впервые в ЛЧ поиграть на постоянной основе. Вполне нормальная карьера
Обменять чемпионат Англии на Турцию.. Такое себе. Жаль Ньюкасл не интересовался. Мог бы пригодиться в роли вингера
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