Марцел Личка: «Не готов отпустить Захаряна, но ему важно развивать карьеру. Европа – отличный шанс»

Тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном уходе Арсена Захаряна из клуба.

Сегодня появилась информация о том, что полузащитник может стать игроком «Лацио».

«Мне каждый день что-то говорят. Один день – «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха – один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока.

Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но он молодой игрок, с другой стороны. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день – одна команда, потом другая.

Должно быть предложение. Придет официальная бумага – тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по . Слишком спокойно говорю? Надо на все смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа – пробовать давать шанс молодым расти.

Хочу игроков с опытом, как Федя Смолов, чтобы помогали молодым расти. Это очень важно. Но надо всегда искать позитив и смотреть вперед. Когда ты работаешь в меньших командах, то у тебя сильнейшая команда сразу заберет игрока, который себя показал. Я уже привык», – сказал главный тренер « ».