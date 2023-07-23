Марцел Личка: «Не готов отпустить Захаряна, но ему важно развивать карьеру. Европа – отличный шанс»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном уходе Арсена Захаряна из клуба.

Сегодня появилась информация о том, что полузащитник может стать игроком «Лацио».

«Мне каждый день что-то говорят. Один день – «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха – один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока.

Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но он молодой игрок, с другой стороны. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день – одна команда, потом другая.

Должно быть предложение. Придет официальная бумага – тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по Захаряну. Слишком спокойно говорю? Надо на все смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа – пробовать давать шанс молодым расти.

Хочу игроков с опытом, как Федя Смолов, чтобы помогали молодым расти. Это очень важно. Но надо всегда искать позитив и смотреть вперед. Когда ты работаешь в меньших командах, то у тебя сильнейшая команда сразу заберет игрока, который себя показал. Я уже привык», – сказал главный тренер «Динамо».

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15 комментариев

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Кеша
Напрашивается переход Лукаса Вера и Флорентина Габриэля в Динамо . После продажи Захаряна можно будет позволить себе купить в опорную зону хороших хавбеков.
+10
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zzzeeerrrooo
Ответ argentina10
что бы продать что нибудь ненужное, надо сначала купить что нибудь ненужное....а у нас денег нет.. вот и не отпускай его, а развивай и делай сильнейшим....надо команду сначала собрать нормальную, а зимой Арсена куда нить Ман Сити продадим за дорого, самим играть не кем, не убедился что ли этому с Краснодаром..
в Ман Сити у которых на лавке Фоден с Альваресом 🤣
+3
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+3
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udiekemen
Ответ леннорыч-абрамович
Пусть через год Захарян перейдёт в Зенит и это станет лучшим развитием карьеры. Уж там Личка не посмеет сказать, что не готов его отпустить к гегемону.
Или же в среднюю команду в топ 5 лиг как Миранчук или Головин
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udiekemen
Ответ леннорыч-абрамович
Миранчук не лучший пример
Он в Торино был неплох, ещё бы и без травм
+1
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sebastian1410
Ответ argentina10
что бы продать что нибудь ненужное, надо сначала купить что нибудь ненужное....а у нас денег нет.. вот и не отпускай его, а развивай и делай сильнейшим....надо команду сначала собрать нормальную, а зимой Арсена куда нить Ман Сити продадим за дорого, самим играть не кем, не убедился что ли этому с Краснодаром..
зимой он может уже подписать контракт с любым клубом и летом спокойно перейти. динамо в таком случае ничего не получит.
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argentina10
Ответ zzzeeerrrooo
нужно уезжать в рпл он топом не станет
ну вот хрень его знает, у Хвичи же неплохо получилось в серии А....Арсеном уже и Севилья заинтересовалась, плюс Милан, Монако, не потеряли интерес остается у Чесли, Аякса и Феенорда....есть к Захаряну реальный интерес от топ клубов, торопиться сейчас не стоит..
ну по крайней мере это только мое личное мнение, а там будем посмотреть, что руководство решит..
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Ответ Кеша
Напрашивается переход Лукаса Вера и Флорентина Габриэля в Динамо . После продажи Захаряна можно будет позволить себе купить в опорную зону хороших хавбеков.
да это самый очевидный вариант...
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Владимир Никаноров
Готов не готов всё зависит только от Арсена если он сам не хочет больше оставаться в Динамо от этого никуда не уйдёшь нужно отпускать да и возможность роста в Лацио в разы больше чем в Динамо зачем ставить препоны на карьере Захаряну...
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argentina10
Ответ zzzeeerrrooo
в Ман Сити у которых на лавке Фоден с Альваресом 🤣
и что, вот Личка и должен сделать из Арсена топ и продать его куда нибудь..
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argentina10
Ответ sebastian1410
зимой он может уже подписать контракт с любым клубом и летом спокойно перейти. динамо в таком случае ничего не получит.
зимой он может только договариваться о переходе, но никак не контракт подписать....как я понимаю всю эту трансферную байду..
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zzzeeerrrooo
Ответ argentina10
и что, вот Личка и должен сделать из Арсена топ и продать его куда нибудь..
нужно уезжать в рпл он топом не станет
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