Форвард «Торпедо» Дарьин впечатлен игрой Сака из «Арсенала»: «Восходящая звезда, играет в лучшей лиге мира. Ларионову только дай повод футбол обсудить»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Торпедо Игорь Ларионов Букайо Сака Александр Дарьин Хоккей

Хоккеист Александр Дарьин объяснил, почему поддерживает футбольный клуб «Арсенал».

– Вы упомянули, что болеете за «Арсенал». Любите футбол?

– Да. У меня отец – бывший футболист. С детства испытываю безумное удовольствие от возможности собраться во дворе и попинать мяч.

– Почему именно «Арсенал»?

– От старшего брата.

Он смотрел матч и на приставке играл всегда за эту команду. А когда ты маленький, то смотришь и привыкаешь. Как с салатом! Вот стал сам смотреть и болеть за «Арсенал».

– Чья игра впечатляет?

– Игра Букайо Сака. Молодой англичанин, восходящая звезда.

Приятно смотреть на парня, который младше меня, а показывает такой зрелый уровень футбола. Играет в лучшей лиге мира и такое творит на поле.

– Наверное, с вашим главным тренером вы любите поговорить на тему футбола?

– Игорю Николаевичу [Ларионову] только повод дай обсудить футбольный матч. Особенно если аутсайдер обыграл лидера – это ему всегда интересно, – сказал нападающий «Торпедо» Александр Дарьин.

6 комментариев

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Доминатор3000
Что Сака,что Мартинелли….
Просто из ниоткуда появилось 2 звёздочки у клуба.
Забивают,ассистируют на любой вкус.
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Тимур Гарипов
Я в восторге от нынешнего Арсенала
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Wekil Halylow
Ответ Доминатор3000
Что Сака,что Мартинелли…. Просто из ниоткуда появилось 2 звёздочки у клуба. Забивают,ассистируют на любой вкус.
Мартинелли зверюга
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Quintin07
Ответ Доминатор3000
Что Сака,что Мартинелли…. Просто из ниоткуда появилось 2 звёздочки у клуба. Забивают,ассистируют на любой вкус.
особенно Мартинелли, из 4ого дивизиона Бразилии парень появился и мало кто предпологал, что он будет так играть. А в целом, мне нравится что клуб продлил почти всех молодых игроков и никто из них не ушел в другой клуб, как это было раньше.
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Godare88
Ответ Доминатор3000
Что Сака,что Мартинелли…. Просто из ниоткуда появилось 2 звёздочки у клуба. Забивают,ассистируют на любой вкус.
ну Сака точно не из ниоткуда. По юниорам одним из лучших был, сразу потенциал заметен был. Здорово, что так быстро на высоком уровне освоился.
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Бондарев Олег
Ответ Quintin07
особенно Мартинелли, из 4ого дивизиона Бразилии парень появился и мало кто предпологал, что он будет так играть. А в целом, мне нравится что клуб продлил почти всех молодых игроков и никто из них не ушел в другой клуб, как это было раньше.
Ну так ЛЧ, чего уходить?
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