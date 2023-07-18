Форвард «Торпедо» Дарьин впечатлен игрой Сака из «Арсенала»: «Восходящая звезда, играет в лучшей лиге мира. Ларионову только дай повод футбол обсудить»

Хоккеист Александр Дарьин объяснил, почему поддерживает футбольный клуб «Арсенал».

– Вы упомянули, что болеете за «Арсенал». Любите футбол?

– Да. У меня отец – бывший футболист. С детства испытываю безумное удовольствие от возможности собраться во дворе и попинать мяч.

– Почему именно «Арсенал»?

– От старшего брата.

Он смотрел матч и на приставке играл всегда за эту команду. А когда ты маленький, то смотришь и привыкаешь. Как с салатом! Вот стал сам смотреть и болеть за «Арсенал».

– Чья игра впечатляет?

– Игра Букайо Сака. Молодой англичанин, восходящая звезда.

Приятно смотреть на парня, который младше меня, а показывает такой зрелый уровень футбола. Играет в лучшей лиге мира и такое творит на поле.

– Наверное, с вашим главным тренером вы любите поговорить на тему футбола?

– Игорю Николаевичу [Ларионову] только повод дай обсудить футбольный матч. Особенно если аутсайдер обыграл лидера – это ему всегда интересно, – сказал нападающий «Торпедо» .