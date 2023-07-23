Ташуев об 1:2 от «Крыльев»: «Ахмат» сыграл в обороне очень плохо. В раздевалке был серьезный разговор»

Сергей Ташуев оценил поражение «Ахмата» от «Крыльев Советов» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

«В первые 15 минут мы создали три момента, и игра давалась. Но затем допустили две грубые ошибки, в обороне сыграли очень плохо. Не всегда действовали дисциплинировано. Видимо, я не достучался до футболистов, хотя говорил, что сегодня главное — это надежно сыграть в обороне.

Видимо, мы стали заложниками начала матча. Сначала были момент за моментом, преимущество, и вдруг — одна ошибочка… В раздевалке состоялся серьезный разговор о том, что нужно быть более профессиональными в плане выполнения своих функций.

Это также проблема нашего тренерского штаба, мы понадеялись на ребят, что они понимают, но не все поняли, а мы не среагировали сразу. Надо быть более требовательными», — сказал главный тренер « ».