Осинькин о 2:1 с «Ахматом»: «Крылья» создавали моменты, но по качеству игры есть вопросы»

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Ахматом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Любая победа важна, особенно на старте чемпионата. Наверное, м создали больше моментов в первом тайме, но по качеству игры у меня есть вопросы. Мы как‑то упростили игру и не должны были позволять некоторые вещи. Но мы создавали моменты и очень явные.

Всю игру на нас было давление. Мы пытались играть по счету и по погоде, потому что давно я не видел, чтобы в девять вечера было 30 градусов», — сказал главный тренер « ».