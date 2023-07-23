Осинькин о 2:1 с «Ахматом»: «Крылья» создавали моменты, но по качеству игры есть вопросы»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Ахмат Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Ахматом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Любая победа важна, особенно на старте чемпионата. Наверное, м  создали больше моментов в первом тайме, но по качеству игры у меня есть вопросы. Мы как‑то упростили игру и не должны были позволять некоторые вещи. Но мы создавали моменты и очень явные.

Всю игру на нас было давление. Мы пытались играть по счету и по погоде, потому что давно я не видел, чтобы в девять вечера было 30 градусов», — сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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2 комментария

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el ninio
Вперёд за Крылья!
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Кино Музыка
Гений.
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