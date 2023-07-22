Горетцка может рассмотреть переход в «МЮ», если его место в основе «Баварии» будет под угрозой. Хавбек нравится тен Хагу

Леон Горетцка может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии».

По информации журналиста Sport1 Керри Хау, английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего полузащитника. Он интересен главному тренеру команды .

Сам Горетцка хочет остаться в «Баварии», но может задуматься об отъезде, если его место в основном составе будет под угрозой в преддверии Евро-2024.

Отмечается, что главный тренер мюнхенцев не очень рассчитывает на игрока.

В сезоне Бундеслиги-2022/23 Горетцка провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.