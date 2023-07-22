Горетцка может рассмотреть переход в «МЮ», если его место в основе «Баварии» будет под угрозой. Хавбек нравится тен Хагу
Леон Горетцка может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии».
По информации журналиста Sport1 Керри Хау, английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего полузащитника. Он интересен главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
Сам Горетцка хочет остаться в «Баварии», но может задуматься об отъезде, если его место в основном составе будет под угрозой в преддверии Евро-2024.
Отмечается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не очень рассчитывает на игрока.
В сезоне Бундеслиги-2022/23 Горетцка провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Можно попробовать ромб, можно в схеме 4-5-1 и 4-3-3 попробовать любого из них заиграть на фланге, благо (кроме Каза) все очень разносторонние игроки.
Тоже не верю в трансфер, но если Бавария решит отпустить за адекватные деньги и сам игрок захочет, его обязаны брать.
Все конечно же крайне субъективно, но по мне Горецка топище!