Горетцка может рассмотреть переход в «МЮ», если его место в основе «Баварии» будет под угрозой. Хавбек нравится тен Хагу

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Леон Горетцка Эрик тен Хаг Футбол

Леон Горетцка может перейти в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии».

По информации журналиста Sport1 Керри Хау, английский клуб рассматривает вариант с трансфером 28-летнего полузащитника. Он интересен главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

Сам Горетцка хочет остаться в «Баварии», но может задуматься об отъезде, если его место в основном составе будет под угрозой в преддверии Евро-2024.

Отмечается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не очень рассчитывает на игрока. 

В сезоне Бундеслиги-2022/23 Горетцка провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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17 комментариев

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Alexander Yavriantz
В МЮ тоже его не ждёт место в основе вообще-то. Может в некоторых играх только, как тактический ход.
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QWertY
Да не будет его в МЮ, тупо нет места в основе. Центр уже сформирован Каз-Маунт-Бруно.
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Gato17
Ответ Василий Васильев
Кого всех ?) МС пока что подписал топового Гвардиола за 100 млн и ни кого не продал ,стали только сильнее они .
Да только МС потерял Гюндогана, а Гвардиол не подписан... Ну это так, на минуточку
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Nico Boi
так ему и в МЮ в основе места по сути нет
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Гамаль Хайдаров
Тухель, не останавливайся
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Qwerty Qazxc
Ответ QWertY
Да не будет его в МЮ, тупо нет места в основе. Центр уже сформирован Каз-Маунт-Бруно.
Маунт может выше играть
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Василий Васильев
Ответ Нголо Щербатски
Горецка Каз Бруно это минимум чемпионство! Трепещи АПЛ! Особенно переоцененные Родри и КДБ вас просто размажут после требла) Онана еще) максимум 15-17 мячей пропустит. Просто в ожидании нового сезона, соперники МЮ за чемпионство это Арсенал и Ливерпуль. МаНсити уже не те, всех разберут другие клубы)))
Кого всех ?) МС пока что подписал топового Гвардиола за 100 млн и ни кого не продал ,стали только сильнее они .
+4
-3
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Bego Yusupov
Ответ Василий Васильев
Кого всех ?) МС пока что подписал топового Гвардиола за 100 млн и ни кого не продал ,стали только сильнее они .
Гвардиол даже может не перейти в Ман сити
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Василий Васильев
Идеальный вариант для Мю
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QWertY
Ответ Qwerty Qazxc
Маунт может выше играть
А Бруно еще выше?
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TiGra
Ответ QWertY
Да не будет его в МЮ, тупо нет места в основе. Центр уже сформирован Каз-Маунт-Бруно.
Мне кажется, всем четверым нашлось бы место.
Можно попробовать ромб, можно в схеме 4-5-1 и 4-3-3 попробовать любого из них заиграть на фланге, благо (кроме Каза) все очень разносторонние игроки.
Тоже не верю в трансфер, но если Бавария решит отпустить за адекватные деньги и сам игрок захочет, его обязаны брать.

Все конечно же крайне субъективно, но по мне Горецка топище!
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Василий Васильев
Кого всех ?) МС пока что подписал топового Гвардиола за 100 млн и ни кого не продал ,стали только сильнее они .
Причем тут защитник?
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Василий Васильев
Ответ Gato17
Да только МС потерял Гюндогана, а Гвардиол не подписан... Ну это так, на минуточку
Подпишут ,там последние детали надо утрясти,вместо Гюндогана подписали Ковачивича,у Пепа он сильнее Гюндогана играть начнет.
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Ман Сити
Ответ Нголо Щербатски
Горецка Каз Бруно это минимум чемпионство! Трепещи АПЛ! Особенно переоцененные Родри и КДБ вас просто размажут после требла) Онана еще) максимум 15-17 мячей пропустит. Просто в ожидании нового сезона, соперники МЮ за чемпионство это Арсенал и Ливерпуль. МаНсити уже не те, всех разберут другие клубы)))
4-ка будет Сити, Арсенал, Ньюкасл, Челси. Маню даже не будет в 4-ке. Каземиро провалил первый сезон полностью и во втором еще хуже будет, Бруна каждый сезон хуже, Горецка ни в какой средняк не перейдет, будет деревянный маунт играть.
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