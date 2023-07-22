Семак о 2:0 с «Пари НН»: «Я доволен, хорошая и качественная игра. У Бакаева есть возможность проявить себя, ему нужно показывать хорошую игру»

Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

– Остался доволен, хорошая и качественная игра. Хороший контроль мяча, подходы.

Всегда сложно играть против команды, которая очень низко обороняется, но при этом мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме. Забили два мяча и не пропустили.

– Клаудиньо только в воротах сегодня не играл. Это ваше решение, или по ходу игры сами футболисты определяются?

– Есть определенные задания, и футболисты играют исходя из тех заданий, которые получают перед или по ходу матча.

нужно показывать хорошую игры, у него есть качества, которые он должен использовать. Сейчас ситуация, когда у него есть возможность проявить себя, делать это качественно и стабильно, – сказал тренер « ».