Семак о 2:0 с «Пари НН»: «Я доволен, хорошая и качественная игра. У Бакаева есть возможность проявить себя, ему нужно показывать хорошую игру»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

– Остался доволен, хорошая и качественная игра. Хороший контроль мяча, подходы.

Всегда сложно играть против команды, которая очень низко обороняется, но при этом мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме. Забили два мяча и не пропустили.

– Клаудиньо только в воротах сегодня не играл. Это ваше решение, или по ходу игры сами футболисты определяются?

– Есть определенные задания, и футболисты играют исходя из тех заданий, которые получают перед или по ходу матча.

Бакаеву нужно показывать хорошую игры, у него есть качества, которые он должен использовать. Сейчас ситуация, когда у него есть возможность проявить себя, делать это качественно и стабильно, – сказал тренер «Зенита».

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15 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Даже Бакиев лучше Бакаева.
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Алексей Видан
Бакиев это топ, только как его подписать
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Владислав Харламов
Вы смеялись, но действительно Бакаев вместо Малкома в этом сезоне будет играть, видимо
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Максим Савчук
Бакиев смотрелся сегодня получше Бакаева.
+3
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Сергей Ошлапов
Иванов переусердствовал, удаление игрока Пари НН.
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Мукунку хороший
Ответ Владислав Харламов
Вы смеялись, но действительно Бакаев вместо Малкома в этом сезоне будет играть, видимо
Ага .. сейчас.. лавка не отпустит))
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Циник Петербургский
Бакиев? Это который когда-то играл за Спиртак?
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munhin
Что за зверь этот тигер?
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dreamstep
НН тяжко обыграли, будет интересно как без Малкома и Вендела смогут победить обозленных Спартак или ЦСКА.
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Доктор Верховцев
Богданыч, а мне игра не понравилась, Бакаев — древесина глупая. У него на противоположно фланге мяч просит свободный игрок, он же делает оборот вокруг себя и отдаёт назад или бежит куда-то в неопределённом направлении.
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Diald
ахаха, смогли ели ели обыграть только в большинстве и при помощи судей
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Юра Зыков
Ответ Владислав Харламов
Вы смеялись, но действительно Бакаев вместо Малкома в этом сезоне будет играть, видимо
надо быть глупым человеком,чтобы рассчитывать что Бакаев заменит Малкома.
50 лямов потратят на Малкома заменитель и все)
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Андер Эррера
Ответ Циник Петербургский
Бакиев? Это который когда-то играл за Спиртак?
Это вообще то экс президент Кыргызстана
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Зелёный гопник
Ответ dreamstep
НН тяжко обыграли, будет интересно как без Малкома и Вендела смогут победить обозленных Спартак или ЦСКА.
Спартак без особого труда переиграют, для этого достаточно Кассьерры
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