Экс-арбитр Федотов считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом»: «Если бы не фол, Бакаев начал бы резать угол и выходил бы один на один»

Игорь Федотов считает верным удаление игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом».

Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев сбил у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова.

« правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок « » начал бы резать угол и выходил бы один на один с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», – написал бывший арбитр Федотов.