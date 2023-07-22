Экс-арбитр Федотов считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом»: «Если бы не фол, Бакаев начал бы резать угол и выходил бы один на один»
Игорь Федотов считает верным удаление игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом».
Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова.
«Кукуян правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок «Зенита» начал бы резать угол и выходил бы один на один с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.
Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», – написал бывший арбитр Федотов.
Если бы было 5 туров,то фк Спартак стал бы чемпионом!
:)))
Вот они то два «бы»и ставят под сомнение.