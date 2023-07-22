Экс-арбитр Федотов считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом»: «Если бы не фол, Бакаев начал бы резать угол и выходил бы один на один»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Зелимхан Бакаев Пари НН Павел Кукуян Виктор Александров Футбол

Игорь Федотов считает верным удаление игрока «Пари НН» в матче с «Зенитом».

Напомним, на 49-й минуте матча защитник нижегородцев Виктор Александров сбил Зелимхана Бакаева у края своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил мнение и удалил Александрова

«Кукуян правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Иванова к монитору. Если бы не фол со стороны защитника «Пари НН», то игрок «Зенита» начал бы резать угол и выходил бы один на один с вратарем, что подтверждают повторы ВАР.

Правильное решение: штрафной удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», – написал бывший арбитр Федотов. 

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36 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ avcgloronalduMU
началось )) ангажированные
Федотов так-то никогда Зениту не симпатизировал....
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Dundee
Ворота слева, уходил вправо. Где он там срезал, не понятно.
+12
-3
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Fjordy
На самом деле вряд ли, все же Зелимхан мяч немного в сторону прокинул, а по центру бежали два игрока НН. ЖК точно был, но меня смущает, что Иванов так легко поменял решение после просмотра, причем довольно быстро. Может действительно какие-то изменения в правилах, или может быть в других чемпах уже были подобные удаления. Для начала все же надо разобраться, чем сразу кричать и ныть, что Газпром все купил.
+9
-1
+8
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6tspey7tb5
Если бы не сбил Виктор Александров Бакаев то Бакаев мог бы получить золотой мяч в этом году.
+8
-3
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Алексей Филиппов
Многие судьи пишут, что фол на кк, но конечно комментаторам из Москвы виднее
+12
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fil_spb
Ответ Max Zhomkov
Федотов выпей таблетки, Бакаев мяч даже не в сторону ворот прокидывал. Если по правилам это КК то мне такой футбол не нужен
Это вообще забавное возражение. Так Бакаев этот мяч так прокидывал именно так как прокидывал, потому как видел летящего в запрещенный подкат соперника. Не будь этого подката, он и мяч бы не прокидывал, а резал угол. О чем и сказано у Федотова. Т.е. это именно из-за подката, который нарушал правила, Бакаев сначала был вынужден прокинуть мяч, а в конце эпизода его и вовсе сбили. Это чистейшая, кристально чистая КК.
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Юра Зыков
Ответ Three Days Grace
Если бы Ренан не ударил Сулейманова, тот бы обыграл всю оборону и вратаря и забил как Сапогов в пустые. Это из той же серии)
Щас бы мясному глошить на судейство).
Если бы было 5 туров,то фк Спартак стал бы чемпионом!
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avcgloronalduMU
началось )) ангажированные
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Alamh Kaiser
Ответ fil_spb
Это вообще забавное возражение. Так Бакаев этот мяч так прокидывал именно так как прокидывал, потому как видел летящего в запрещенный подкат соперника. Не будь этого подката, он и мяч бы не прокидывал, а резал угол. О чем и сказано у Федотова. Т.е. это именно из-за подката, который нарушал правила, Бакаев сначала был вынужден прокинуть мяч, а в конце эпизода его и вовсе сбили. Это чистейшая, кристально чистая КК.
товарищи не могут в логику, а так же понять каким образом судьи судят этот момент)))
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fil_spb
Ответ Max Zhomkov
Бакаев обыгрывал игрока на углу штрафной НЕ в сторону ворот. Всё, на этом вопрос прямой КК можно закрывать.
Ты эпизод то вообще видел? Бакаев там никого не обыгрывал. Бакаев был самым близким к воротам игроком и никого ему обыгрывать не надо было, в том числе и Александрова. Ему, как и написано, надо было резать угол и идти забивать. Сделать ему это не дали с нарушением правил. За что и получили заслуженную КК.
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Виктор Иванович
Все, выписан их хороших судей по мнению болельщиков московских команд.
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fil_spb
Ответ Max Zhomkov
ещё только первый тур, а болелы мощного питерского клуба уже в истерике отмывают обосравшегося Иванова
А я полностью согласен - Иванов "обосрался". Так как кроме Александрова должен был еще и Калинского удалять в 1 тайме, показав ему вторую ЖК за умышленную игру рукой. Так что я его не отмываю, а считаю что его должны наказать за ошибку. Только твою истерику это не оправдывает, ведь ты истеришь о другом, чего в реальности не было.
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Князь из Питера
Ответ Mihail0910
Какая прямая красная? проспитесь
Это ты с фуфыриков слизай.
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Burel
Ответ Fjordy
На самом деле вряд ли, все же Зелимхан мяч немного в сторону прокинул, а по центру бежали два игрока НН. ЖК точно был, но меня смущает, что Иванов так легко поменял решение после просмотра, причем довольно быстро. Может действительно какие-то изменения в правилах, или может быть в других чемпах уже были подобные удаления. Для начала все же надо разобраться, чем сразу кричать и ныть, что Газпром все купил.
по своду Газпромовских правил красная была точно
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Max Zhomkov
Ответ Fjordy
На самом деле вряд ли, все же Зелимхан мяч немного в сторону прокинул, а по центру бежали два игрока НН. ЖК точно был, но меня смущает, что Иванов так легко поменял решение после просмотра, причем довольно быстро. Может действительно какие-то изменения в правилах, или может быть в других чемпах уже были подобные удаления. Для начала все же надо разобраться, чем сразу кричать и ныть, что Газпром все купил.
по духу игры это не КК. Железная жёлтая
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ЗЕНИТ65
Ответ Домоседов
Кстати, а почему Зенит в форме с золотой расцветкой играет, он на что-то намекает?
Намекает. На то, что Зенит чемпион. Для тебя это новость?
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Юра Зыков
Ответ Max Zhomkov
Федотов выпей таблетки, Бакаев мяч даже не в сторону ворот прокидывал. Если по правилам это КК то мне такой футбол не нужен
Так и не смотри,смотри Англию делов та,ах да там тоже в прошлом сезоне в точно такой же момент когда Салах посадил игрока на кк карточку)
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bedLaM
если бы да кабы
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Князь из Питера
Вчера Динамо, сегодня кони сосанули, заврта очередь срамтака.
:)))
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СИ
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Федотов, может быть, но два» бы ««бы».
Вот они то два «бы»и ставят под сомнение.
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Mihail0910
Какая прямая красная? проспитесь
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tony
Оранжевая карточка, но мог бы красную не давать.
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Max Zhomkov
Федотов выпей таблетки, Бакаев мяч даже не в сторону ворот прокидывал. Если по правилам это КК то мне такой футбол не нужен
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