Гуренко о «Локо»: «Не удивлюсь, если в этом году станет чемпионом. У команды отличные перспективы»

Теги Локомотив Артем Дзюба Сергей Гуренко премьер-лига Россия Илья Лантратов Михаил Галактионов Футбол

Сергей Гуренко допустил, что «Локомотив» выиграет чемпионат России-2023/24.

«Не удивлюсь, если в этом году «Локомотив» станет чемпионом России. Команда при Галактионове демонстрировала очень качественный футбол во второй половине прошлого сезона.

Во всех линиях команда здорово укомплектована, а вратарь Лантратов, пожалуй, сильнейший в РПЛ. Дзюба также продолжит много забивать. У этой команды отличные перспективы», – сказал экс-игрок «Локо», а ныне главный тренер «Уфы».

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