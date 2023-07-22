Гуренко о «Локо»: «Не удивлюсь, если в этом году станет чемпионом. У команды отличные перспективы»

Сергей Гуренко допустил, что «Локомотив» выиграет чемпионат России-2023/24.

«Не удивлюсь, если в этом году « » станет чемпионом России. Команда при демонстрировала очень качественный футбол во второй половине прошлого сезона.

Во всех линиях команда здорово укомплектована, а вратарь , пожалуй, сильнейший в . Дзюба также продолжит много забивать. У этой команды отличные перспективы», – сказал экс-игрок «Локо», а ныне главный тренер «Уфы».