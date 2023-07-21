Министр спорта Франции о Менди: «Правосудие свершилось, и мы должны это уважать. Но нужно продолжать добиваться свободы слова и уважения к жертвам»

Министр спорта Франции высказалась о переходе Бенжамена Менди в «Лорьян».

«Думаю, здесь два важных момента. Первый: он был оправдан. Прошли два судебных процесса, и такой вердикт вынесла британская судебная система.

Если оправдательный приговор вызывает такие же подозрения, что и обвинения, чувство справедливости теряется. был оправдан.

Сейчас он проходит спортивную реабилитацию. После почти двухлетнего перерыва в карьере он снова возвращается к своей жизни. Правосудие свершилось, и мы должны это уважать.

В то же время мы должны продолжать добиваться свободы слова и уважения к жертвам. Для меня важно соблюдать этот баланс, и эти события дают возможность его восстановить.

Я не знаю [вернется ли он в сборную Франции]. Сейчас у нас есть команда, которая выступает хорошо. А Бенжамен все начинает заново. Давайте оставим его в покое. Всему свое время», – заявила Амели Удеа-Кастера.

Ого, с Бенжамена Менди сняли все обвинения! Он не играл почти два года