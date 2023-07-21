Министр спорта Франции о Менди: «Правосудие свершилось, и мы должны это уважать. Но нужно продолжать добиваться свободы слова и уважения к жертвам»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лорьян Бенжамен Менди Политика Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции высказалась о переходе Бенжамена Менди в «Лорьян».

«Думаю, здесь два важных момента. Первый: он был оправдан. Прошли два судебных процесса, и такой вердикт вынесла британская судебная система.

Если оправдательный приговор вызывает такие же подозрения, что и обвинения, чувство справедливости теряется. Бенжамен Менди был оправдан.

Сейчас он проходит спортивную реабилитацию. После почти двухлетнего перерыва в карьере он снова возвращается к своей жизни. Правосудие свершилось, и мы должны это уважать.

В то же время мы должны продолжать добиваться свободы слова и уважения к жертвам. Для меня важно соблюдать этот баланс, и эти события дают возможность его восстановить.

Я не знаю [вернется ли он в сборную Франции]. Сейчас у нас есть команда, которая выступает хорошо. А Бенжамен все начинает заново. Давайте оставим его в покое. Всему свое время», – заявила Амели Удеа-Кастера.

Ого, с Бенжамена Менди сняли все обвинения! Он не играл почти два года

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Что значит свершилось, если он не виноват, то почему шкуры ещё не за решеткой?🤔
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Правосудие свершится,когда щелки загубившие парню карьеру будут наказаны и желательно приличной суммой штрафа,чтобы другим охотницам не повадно было
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Как обвинять, так ни один из этих говорящих голов в стороне остаться не готов. А как реабилитация, так пусть едётся как хочет. Правосудие свершилось, ёпт.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
То есть ты признаешь, что девушки оклеветали Менди и теперь им понадобится хороший адвокат?
Иначе твой спич не имеет смысла, так как за сторону обвинения собирают доказательную базу и выдвигают обвинение следственные органы и прокуратура. Адвокаты там не причём
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rainn
К каким жертвам? Которые оклеветали его?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий