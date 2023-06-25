«МЮ» может включить Теллеса в сделку по Коште. Защитник хочет вернуться в «Порту»

Алекс Теллес может вернуться в «Порту» спустя три года после ухода.

Как сообщает O Jogo, защитник сомневается, что будет получать игровую практику в « » и потому готов перейти в португальскую команду. Последний сезон бразилец, у которого по контракту с манкунианцами остался один год, провел в «Севилье» на правах аренды.

По данным Correio de Manha, футболист может быть включен в сделку по вратарю «Порту» . Теллес нравится главному тренеру .

Со статистикой выступлений 30-летнего защитника можно ознакомиться здесь.