«МЮ» может включить Теллеса в сделку по Коште. Защитник хочет вернуться в «Порту»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Сержиу Консейсау Алекс Теллес Диогу Кошта Футбол

Алекс Теллес может вернуться в «Порту» спустя три года после ухода.

Как сообщает O Jogo, защитник сомневается, что будет получать игровую практику в «Манчестер Юнайтед» и потому готов перейти в португальскую команду. Последний сезон бразилец, у которого по контракту с манкунианцами остался один год, провел в «Севилье» на правах аренды.

По данным Correio de Manha, футболист может быть включен в сделку по вратарю «Порту» Диогу Коште. Теллес нравится главному тренеру Сержиу Консейсау.

Со статистикой выступлений 30-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Любезный Коссутий
хороший вариант. но это вряд ли скинет больше 10-ки с цены
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QWertY
Он и 40 не стоит. Лучше за 50 купить биста Онану, который с двумя разными клубами доходил до полуфинала ЛЧ как минимум, чем переплачивать за этого нонейма
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
проще эту десятку получить прямой продажей. давно пора мёртвый лес скидывать. От этих аренд нет никакого смысла.
все равно, даже если 65 останется - дорого за вратаря.
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Спартак Уокер
Хороший вариант
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
хороший вариант. но это вряд ли скинет больше 10-ки с цены
проще эту десятку получить прямой продажей.
давно пора мёртвый лес скидывать.
От этих аренд нет никакого смысла.
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BZB
А как же Онана? Тут Интер всю трансферную компанию с его продажи планирует.
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red manchester
Каждый божий день жду что Кейн и онана согласовали контракт с мю. Кошта давно дал понять что не хочет в мю
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Чёрный тюльпан
Теллес сейчас такой товар, что за него бы миллионов 5 получить. Так что сильно его включение на сделку не повлияет, тем более платить нужно будет одним траншем остаток суммы от отступных. Арнольду бы не мешало заняться трансфером спортивного директора хотя бы на время летнего ТО, потому что с Мёрто будем возиться весь июль, не купив никого, зато потом на флажке по оверпрайсу возьмём двух посредственностей, а с такой трансферной кампанией бы в 4-ку на следующий сезон попасть.
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ QWertY
Он и 40 не стоит. Лучше за 50 купить биста Онану, который с двумя разными клубами доходил до полуфинала ЛЧ как минимум, чем переплачивать за этого нонейма
Вот только какой смысл Онане из топа невесть куда уходить?
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