«МЮ» может включить Теллеса в сделку по Коште. Защитник хочет вернуться в «Порту»
Алекс Теллес может вернуться в «Порту» спустя три года после ухода.
Как сообщает O Jogo, защитник сомневается, что будет получать игровую практику в «Манчестер Юнайтед» и потому готов перейти в португальскую команду. Последний сезон бразилец, у которого по контракту с манкунианцами остался один год, провел в «Севилье» на правах аренды.
По данным Correio de Manha, футболист может быть включен в сделку по вратарю «Порту» Диогу Коште. Теллес нравится главному тренеру Сержиу Консейсау.
Со статистикой выступлений 30-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
давно пора мёртвый лес скидывать.
От этих аренд нет никакого смысла.