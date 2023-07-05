Смолов о коррупции в футболе: «Мне в такси говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи». К сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят»
Федор Смолов поделился мнением о коррупции в молодежном футболе.
– Я в детстве не слышал таких историй. Я даже не вижу какого-то смысла в условном... давай возьмем академию «Спартака» – и взять в первую команду в выпускные года пацана за деньги. Какой смысл?
– Ну не в первую – в молодежную, дубль и так далее.
– Ну а какой смысл?
– Я говорю о том, что это же проблема – человек, который берет деньги.
– Это проблема потому, что она озвучивается. Вот смотри, условно, у меня такие ситуации. Я сажусь в такси, и мне говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи. Ну, ты сам знаешь, как у нас это». И я ему говорю: «Да, конечно, я знаю».
Мне кажется, что просто, к сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят, и критического анализа по отношению к себе нет. То есть начать в 13 лет курить сигареты и пить пиво со старшеклассниками – ему это нравилось. А потом важный матч, может, он подавал какие-то надежды, был у него потенциал, а он вышел и сыграл плохо – и дальше не взяли.
А он считает: «В девять лет же у меня получалось, ни хрена себе, я ж мячишку останавливал».
– То есть у каждого бывает шанс, просто надо быть к нему готовым?
– Сто процентов да. Но при этом, наверное, фактор того, что просят деньги, исключать нельзя. И я думаю, что это больше не на каком-то системном уровне, а человеческий фактор. То есть какой-то тренер действительно может это сделать, – сказал форвард «Динамо» в разговоре с Нобелем Арустамяном.
Аджоев, Ротенберг и Садыгов…
Кто ещё примеры может привести?)
И чтобы через эти сотни попасть в просто ДЮСШ, надо было заносить, это всем известно. Про Ак Барс уж вообще молчу, но тут не о хоккее.
Так что истории про сигаретку с одноклассниками себе оставь, хотя и это наверняка тоже есть.
П.С.
Кстати, это касается любой деятельности и профессии ;)
Если хочешь чтобы ребенок играл - плати.
Условно в СССР любой мальчишка играл в футбол на улице, потом шел в секцию футбола, благо их было навалом, а потом самых талантливых отбирали в команды высшей лиги, 1лиги и 2 лиги, причем команды были в любом городе от Калининграда до Владивостока и от Средней Азии до Кавказа.
А сейчас в РПЛ сделали сумасшедшие зарплаты, тому же Смолову, а как игрок он слабее Мостового Саши или Карпина, причем на порядок, уже не говорим про Блохина или Беланова, те золотые мячи получали, как Месси к слову говоря.
Естественно полезли в футбол Кокорины, которому возраст уменьшили и тот забивал по 5-6 мячей в каждом матче или на кожаном мяче приезжали в СССР команды с Кавказа, у тех уже усы, а российские ребятишки своего возраста.
Папашка Смолова своего сына протолкнул в Сатурн, потом грамотный агент Ткаченко и в результате этот пижон бьет паненку на чемпионате мира и Россия проигрывает серию пенальти.
Как пример Бразилия, где это национальный вид спорта, а потому большая конкуренция и богатые самые отсеиваются, им это не надо, естественно из бедных семей детишки бьются за место под солнцем.
Как пример- это КХЛ, где большая конкуренция и богатым надо тоже стараться пробиться наверх, а еще в хоккей трус не играет, тоже богатые не выдерживают, это не футбол, на льду не полежишь, еще коньком могут нос отрезать случайно.
СССР выигрывал чемпионаты Европы и Олимпиады, да и на чемпионатах мира могли добиться успехов, но то Стрельцова посадят в 1958 не за что, то арбитры засудят в наглую, как на чемпионатах мира 1970 и 1986 годов, а то политика вмешается, как с Чили на отборе к 1974 года, когда фашист Пиночет сверг Альенде.
Нет конкуренции среди футболистов, а всем заправляют ведущие агенты, типа Ткаченко или Андреева, которые заводят своих футболистов в команды, снимают тренеров, для этого используют продажных журналистов, как Нобель или Казанский, которые на своих шоу уничтожают тренеров, как Черчесова например, хотя тот достойно тренировал Россию на чемпионате мира 2018, но Казанский чуть по роже не схлопотал от Стаса и зря что тренер сдержался на хамство этого журналиста, хотя тот сейчас работает на 1 канале с Гусевым, продажных у нас любят.
Это все вокруг виноваты, и таких историй знаю кучу, что на подростковом уровне в каждом дворе по Месси было, но не дали раскрыться. Не отрицаю, коррупция в нашем футболе есть, но далеко не каждая история о ней правдива.