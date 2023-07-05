Смолов о коррупции в футболе: «Мне в такси говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи». К сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва детский футбол Нобель Арустамян Футбол

Федор Смолов поделился мнением о коррупции в молодежном футболе.

– Я в детстве не слышал таких историй. Я даже не вижу какого-то смысла в условном... давай возьмем академию «Спартака» – и взять в первую команду в выпускные года пацана за деньги. Какой смысл?

– Ну не в первую – в молодежную, дубль и так далее.

– Ну а какой смысл?

– Я говорю о том, что это же проблема – человек, который берет деньги.

– Это проблема потому, что она озвучивается. Вот смотри, условно, у меня такие ситуации. Я сажусь в такси, и мне говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи. Ну, ты сам знаешь, как у нас это». И я ему говорю: «Да, конечно, я знаю».

Мне кажется, что просто, к сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят, и критического анализа по отношению к себе нет. То есть начать в 13 лет курить сигареты и пить пиво со старшеклассниками – ему это нравилось. А потом важный матч, может, он подавал какие-то надежды, был у него потенциал, а он вышел и сыграл плохо – и дальше не взяли.

А он считает: «В девять лет же у меня получалось, ни хрена себе, я ж мячишку останавливал».

– То есть у каждого бывает шанс, просто надо быть к нему готовым?

– Сто процентов да. Но при этом, наверное, фактор того, что просят деньги, исключать нельзя. И я думаю, что это больше не на каком-то системном уровне, а человеческий фактор. То есть какой-то тренер действительно может это сделать, – сказал форвард «Динамо» в разговоре с Нобелем Арустамяном.

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить!
Аджоев, Ротенберг и Садыгов…
Кто ещё примеры может привести?)
+73
-6
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ой, Федя, это ты видимо ты только на себя в зеркало смотришь, а по сторонам - не очень. В Казани, например, при Бердыеве вся молодежка была напрочь угроблена выходцами из ближнего зарубежья, которые ехали к своему ментору, под них чистились места, а потом благополучно все пошло по одному месту, никаких воспитанников не выросло с того времени, худо бедно можно приплести Азмуна, ну и вот Уридия сейчас через 1000 аренд вернулся в команду. А таких были сотни.
И чтобы через эти сотни попасть в просто ДЮСШ, надо было заносить, это всем известно. Про Ак Барс уж вообще молчу, но тут не о хоккее.
Так что истории про сигаретку с одноклассниками себе оставь, хотя и это наверняка тоже есть.
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ща заминусят и Смолова сожрут, но он прав абсолютно. Везде есть человеческий фактор, но если ты талантлив, упорен и работаешь над собой, то успеха добьёшься. А если сдаёшься при любом удобном случае, то чтож, успех не твоё. Вспоминается начало красавы, когда он предлагал на просмотр приехать всем, у кого не получилось. но больше половины записалось. но не пришло. И вот именно они будут ныть, что у них не получилось потому что. Головину из Катлана, это опа мира, никто не помешал стать звездой, куча игроков, когда их выгоняют, обивают стены всех академий, школ, дюсшей и тд. что бы продолжить играть и развиваться, а остальные, под пивас с пацанами, рассуждает, как много он мог, но тренер его слил.
П.С.
Кстати, это касается любой деятельности и профессии ;)
+33
-10
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ale87
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
кадыровская десятка в Тереке
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burak Orel
Только глупые люди думают, что они самые умные)
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
Тихонов, Черчесов.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
и на каком уровне они играют? 2 полных матчах за карьеру? и то моментально становится заметно, что их по блату взяли, ибо на фоне профессионалов они совсем никакие. Смолов не раскрыл свою мысль до конца, помогу ему: какой смысл брать по блату игрока в академию, если в дальнейшем он все равно не потянет профессиональный уровень? ни у кого не хватит денег, чтобы Федуну, Гинеру, Миллеру забашлять за то, чтобы бездарное чадо играло в клубе РПЛ после окончания академии. в системе каждого клуба варятся десятки-сотни молодых, из них лишь единицы выделяются и становятся (в лучшем случае!) игроками уровня высшей лиги, малая часть тянет ФНЛ, «блатным», если их и правда взяли только из-за денег, не будет дороги даже в ФНЛ-2, если они из себя ничего не представляют. ну и какое «все куплено» на уровне системы? правильно тут все Смолов сказал. а упомянутый «человеческий фактор» всегда имеет место, вот и перечисленные вами туда относятся (хотя, опять же, ничего не меняют, ибо толком не играли), да и в академиях, возможно, бывают случаи проплаты - только проблема ли это? место профессионала они все равно никогда не займут.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антонио Мартынов
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
Но объективно - Аджоев не играл то толком никогда, а Ротенберг не был так уж плох. Вообще Борис не имей фамилии сделал бы карьеру средней руки игрока в клубе из нижней части таблицы.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
ну так Смолов и говорит, что это может быть только в каких-то отдельных случаях, у нас что, в каждой команде в основе играют ротенберги/аджоевы и ТД.? Спрашивали про систему коррупции, ну а смысл пропихивают своего сына, если видишь, что он не тянет, ну дойдет до моладежки, а дальше что, условный Вася занесет взятку тренеру? Такое возможно только в случае совсем больших шишек и владельцев клубов, то есть их можно пересчитать по пальцам, и вот у больших дядей как раз со смыслом все понятно, точнее с его отсутствием, просто дитя хотят потешить и проталкивают вперёд. Но это от глупости,, я кстати хз, может на юношеском футболе реально много настолько наивных людей, что думают, если занести тренеру, то их сын станет звездой, но мне кажется, что это болезнь совсем богатых людей, оторванных от реальности. Логика в словах Смолова как минимум есть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Ответ Burak Orel
Только глупые люди думают, что они самые умные)
вы умный?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Metalloid
Что мешает пойти не в Рубин, а в школы поменьше? Их в Казани и области есть, насколько знаю. Не получилось в нефтехимик. иди в камаз. И там не вышло. иди в мелкие дюсш. Почему нет, почему всё на Рубине сошлось?
Так ты играл в Рубине себе играл, тянул уровень, потом вместо тебя внезапно приехал очередной сын друга Бердыева, а ты езжай-ка в КАМАЗ или Нефтехимик, которые от Рубина стабильно ежегодно по 0:7 вынимали в те года. И пробуй доказать кому-то что-то там в свои 13-14 лет, когда родители к тому же в Казани живут. Логика - во👍🏻
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Ответ Metalloid
Ща заминусят и Смолова сожрут, но он прав абсолютно. Везде есть человеческий фактор, но если ты талантлив, упорен и работаешь над собой, то успеха добьёшься. А если сдаёшься при любом удобном случае, то чтож, успех не твоё. Вспоминается начало красавы, когда он предлагал на просмотр приехать всем, у кого не получилось. но больше половины записалось. но не пришло. И вот именно они будут ныть, что у них не получилось потому что. Головину из Катлана, это опа мира, никто не помешал стать звездой, куча игроков, когда их выгоняют, обивают стены всех академий, школ, дюсшей и тд. что бы продолжить играть и развиваться, а остальные, под пивас с пацанами, рассуждает, как много он мог, но тренер его слил. П.С. Кстати, это касается любой деятельности и профессии ;)
это факты. но прикол в том что половина нытики))) а потом эти нытики поливают условного смолова, считая себя лучше него:) а ему просто повезло гыгы
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erik Shirokov
Не знаю , у мяса в сдюшор деньги за место в составе брали.
Если хочешь чтобы ребенок играл - плати.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ nicksam
Конечно, смысла в этом никакого нет. Но, хочу напомнить! Аджоев, Ротенберг и Садыгов… Кто ещё примеры может привести?)
Месси
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Burak Orel
Только глупые люди думают, что они самые умные)
в школе занимал места на олимпиадах по математике , потом закончил техникум с отличием , ( более 20 лет назад) ,потом автоматом поступил в университет , всегда считал себя умным , и в универе я понял что я то ни разу не "гений" , я выделялся среди "серой" массы , а на самом деле я как минимум не лучше всех
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Никаноров
Кузница талантов в Российском футболе так и не разгорелась после Советского и на вряд ли уже разгорится не та страна и не те люди которые могут всё это возродить...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Молодец. Пьяный за руль не содится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пуховик.Венгера
Меня один раз таксист вез - брат Тимати. А в другой раз таксист, для которого эта работа хобби. А так он владелец 2 фирм с общим оборотом 20 млн. рублей..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну это понятно, что существует у нас везде, причем в любой профессии и единицы пробиваются наверх, отсюда и деградация нашего футбола.
Условно в СССР любой мальчишка играл в футбол на улице, потом шел в секцию футбола, благо их было навалом, а потом самых талантливых отбирали в команды высшей лиги, 1лиги и 2 лиги, причем команды были в любом городе от Калининграда до Владивостока и от Средней Азии до Кавказа.
А сейчас в РПЛ сделали сумасшедшие зарплаты, тому же Смолову, а как игрок он слабее Мостового Саши или Карпина, причем на порядок, уже не говорим про Блохина или Беланова, те золотые мячи получали, как Месси к слову говоря.
Естественно полезли в футбол Кокорины, которому возраст уменьшили и тот забивал по 5-6 мячей в каждом матче или на кожаном мяче приезжали в СССР команды с Кавказа, у тех уже усы, а российские ребятишки своего возраста.
Папашка Смолова своего сына протолкнул в Сатурн, потом грамотный агент Ткаченко и в результате этот пижон бьет паненку на чемпионате мира и Россия проигрывает серию пенальти.
Как пример Бразилия, где это национальный вид спорта, а потому большая конкуренция и богатые самые отсеиваются, им это не надо, естественно из бедных семей детишки бьются за место под солнцем.
Как пример- это КХЛ, где большая конкуренция и богатым надо тоже стараться пробиться наверх, а еще в хоккей трус не играет, тоже богатые не выдерживают, это не футбол, на льду не полежишь, еще коньком могут нос отрезать случайно.
СССР выигрывал чемпионаты Европы и Олимпиады, да и на чемпионатах мира могли добиться успехов, но то Стрельцова посадят в 1958 не за что, то арбитры засудят в наглую, как на чемпионатах мира 1970 и 1986 годов, а то политика вмешается, как с Чили на отборе к 1974 года, когда фашист Пиночет сверг Альенде.
Нет конкуренции среди футболистов, а всем заправляют ведущие агенты, типа Ткаченко или Андреева, которые заводят своих футболистов в команды, снимают тренеров, для этого используют продажных журналистов, как Нобель или Казанский, которые на своих шоу уничтожают тренеров, как Черчесова например, хотя тот достойно тренировал Россию на чемпионате мира 2018, но Казанский чуть по роже не схлопотал от Стаса и зря что тренер сдержался на хамство этого журналиста, хотя тот сейчас работает на 1 канале с Гусевым, продажных у нас любят.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Пашинин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
не знаю как сейчас,но раньше реально за деньги попадали в молодежку,несколько примеров точно знаю в начале десятых,конечно это ничего не гарантировало но все же чье то место они занимали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Бред какой-то несёт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big_Ball
Хочу так сказать. Доля правды в словах Смолова есть. Знаю одного мужика, он своего сына возил на просмотр и в московские команды и в академию Краснодара, везде по его словам требовали деньги для зачисления. Просишь подробности, кто, где, сколько просил. Начинаются оговорки, что напрямую не просили, а намекали и вообще тренер изначально забраковал. Кто же признает, что его любимое чадо просто не тянет уровень?

Это все вокруг виноваты, и таких историй знаю кучу, что на подростковом уровне в каждом дворе по Месси было, но не дали раскрыться. Не отрицаю, коррупция в нашем футболе есть, но далеко не каждая история о ней правдива.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ AERN
Смолов под лимит попал. Не будь этой ерунды то играл бы в казахстане или белоруси. Даже в фейеноорде профукал свое счастье.
и кто бы играл вместо смолова? фалькао думаешь только из-за лимита к нам не приехал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
milya ololo
Ответ За Валенсию с 1999
Жена у Федьки страшная конечно. Надо было ещё такую найти...
ну если с вашей сравнить, так вообще мисс мира:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Очки Дани Алвеса
Ой, Федя, это ты видимо ты только на себя в зеркало смотришь, а по сторонам - не очень. В Казани, например, при Бердыеве вся молодежка была напрочь угроблена выходцами из ближнего зарубежья, которые ехали к своему ментору, под них чистились места, а потом благополучно все пошло по одному месту, никаких воспитанников не выросло с того времени, худо бедно можно приплести Азмуна, ну и вот Уридия сейчас через 1000 аренд вернулся в команду. А таких были сотни. И чтобы через эти сотни попасть в просто ДЮСШ, надо было заносить, это всем известно. Про Ак Барс уж вообще молчу, но тут не о хоккее. Так что истории про сигаретку с одноклассниками себе оставь, хотя и это наверняка тоже есть.
Что мешает пойти не в Рубин, а в школы поменьше? Их в Казани и области есть, насколько знаю. Не получилось в нефтехимик. иди в камаз. И там не вышло. иди в мелкие дюсш. Почему нет, почему всё на Рубине сошлось?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий