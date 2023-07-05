Смолов о коррупции в футболе: «Мне в такси говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи». К сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят»

Федор Смолов поделился мнением о коррупции в молодежном футболе.

– Я в детстве не слышал таких историй. Я даже не вижу какого-то смысла в условном... давай возьмем академию «Спартака» – и взять в первую команду в выпускные года пацана за деньги. Какой смысл?

– Ну не в первую – в молодежную, дубль и так далее.

– Ну а какой смысл?

– Я говорю о том, что это же проблема – человек, который берет деньги.



– Это проблема потому, что она озвучивается. Вот смотри, условно, у меня такие ситуации. Я сажусь в такси, и мне говорят: «А я сам играл, но за меня сказать некому было, я из обычной семьи. Ну, ты сам знаешь, как у нас это». И я ему говорю: «Да, конечно, я знаю».

Мне кажется, что просто, к сожалению, люди в зеркало очень редко смотрят, и критического анализа по отношению к себе нет. То есть начать в 13 лет курить сигареты и пить пиво со старшеклассниками – ему это нравилось. А потом важный матч, может, он подавал какие-то надежды, был у него потенциал, а он вышел и сыграл плохо – и дальше не взяли.

А он считает: «В девять лет же у меня получалось, ни хрена себе, я ж мячишку останавливал».

– То есть у каждого бывает шанс, просто надо быть к нему готовым?

– Сто процентов да. Но при этом, наверное, фактор того, что просят деньги, исключать нельзя. И я думаю, что это больше не на каком-то системном уровне, а человеческий фактор. То есть какой-то тренер действительно может это сделать, – сказал форвард « » в разговоре с .