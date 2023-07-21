«МЮ» близок к продаже Эланги за 15 млн фунтов «Ноттингем Форест»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Энтони Эланга Футбол

Энтони Эланга переходит в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед».

Клубы близки к договоренности о трансфере футболиста в команду тренера Стива Купера за 15 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «Ноттингем» выиграл конкуренцию за 21-летнего полузащитника у «Эвертона», «Вест Хэма» и «Марселя».

В прошлом сезоне Энтони Эланга провел 16 матчей в составе манкунианцев в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Всего в Премьер-лиге хавбек сыграл 39 игр и забил 3 мяча.

19 комментариев

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Danil Motruk
Ответ Василий Васильев
Классный игрок с большим потенциалом
Не увидел за годы в МЮ в нём ничего классного, честно говоря
Пока показал себя как средний бегунок без намёка на топ-уровень. Возможно, игра за клуб рангом поменьше и с большим доверием поможет ему раскрыться по-новому, но у меня большие сомнения
+18
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+18
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Eziiko
Очень хорошая сумма,в МЮ ему уже место нету
+14
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+14
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TiGra
У МЮ есть Гарначо, Санчо, Антони, Рэшфорд, также на фланге могут сыграть Бруну, Маунт, Марсиаль.
Эланга обладает потенциалом, отличной скоростью, но в системе МЮ затерялся, им банально затыкают кадровые проблемы.
Надеялся, что продадут его миллионов за 20-25, парню всего 21 год, но в случае МЮ и 15 миллионов фунтов - успех. Кого продавали последний раз за такие деньги?)
+13
-1
+12
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Anar Ali
А почему бы и нет?! Эланга парнишка молодой и ему щас нужно больше игрового времени а Мю Тен Хаг ему не доверяет поэтому лучше поехать в Нотингем и показать на что способен нежели полировать лавочку даже в таком клубе как Мю
+5
0
+5
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Joker17
Ответ Василий Васильев
Классный игрок с большим потенциалом
С потенциалом легкоатлета разве что)
+4
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+4
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Under
Ответ TiGra
У МЮ есть Гарначо, Санчо, Антони, Рэшфорд, также на фланге могут сыграть Бруну, Маунт, Марсиаль. Эланга обладает потенциалом, отличной скоростью, но в системе МЮ затерялся, им банально затыкают кадровые проблемы. Надеялся, что продадут его миллионов за 20-25, парню всего 21 год, но в случае МЮ и 15 миллионов фунтов - успех. Кого продавали последний раз за такие деньги?)
да уж, из воспитанников Уэлбек в Арсенал девять лет назад
+3
0
+3
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Eclatsport
Ещё бы Магу в Челсе. Уровень топ-клуба не тянет, а им может здорово пригодиться.
+2
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Under
Ответ Василий Васильев
Классный игрок с большим потенциалом
не больше, чем у Кирана Ричардсона или Криса Иглза
в 21 уже можно отпускать
+1
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Анюточка Колыханова
Ответ Under
Джеймс вроде не воспитанник
извиняюсь, но я к тому, что он последний игрок, кого МЮ нормально продал, ещё можно вспомнить Лукаку в интер
+1
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Любезный Коссутий
да ладно, Мерто, ты ли это? 😯
+1
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Расул Сабиров
помню его гол в лч,с Атлетико играли 1:1 закончился матч,кто ещё помнит 🙌
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answer89
Ответ Under
не больше, чем у Кирана Ричардсона или Криса Иглза в 21 уже можно отпускать
Иглса помню. В Бернли потом ушел
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Валерий Фолин
Ответ Joker17
С потенциалом легкоатлета разве что)
Он же по сестре двоюродной родственник Бэна Джонса👌😅
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GRIG MAN
Ответ Joker17
С потенциалом легкоатлета разве что)
Потому что, молодой ещё)))...
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Under
Ответ Анюточка Колыханова
Джеймс в Лидс
Джеймс вроде не воспитанник
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Under
Ответ Анюточка Колыханова
извиняюсь, но я к тому, что он последний игрок, кого МЮ нормально продал, ещё можно вспомнить Лукаку в интер
можно и Ди Марию в ПСЖ вспомнить, только это всё равно продажи в минус в конечном итоге
почему про воспитанников писал, потому что они точно в плюс
если кого-то позже Уэлбека больше, чем в плюс 15 вспомните - буду рад ошибиться
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