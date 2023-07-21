«МЮ» близок к продаже Эланги за 15 млн фунтов «Ноттингем Форест»
Энтони Эланга переходит в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед».
Клубы близки к договоренности о трансфере футболиста в команду тренера Стива Купера за 15 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что «Ноттингем» выиграл конкуренцию за 21-летнего полузащитника у «Эвертона», «Вест Хэма» и «Марселя».
В прошлом сезоне Энтони Эланга провел 16 матчей в составе манкунианцев в АПЛ и не отметился результативными действиями.
Всего в Премьер-лиге хавбек сыграл 39 игр и забил 3 мяча.
Пока показал себя как средний бегунок без намёка на топ-уровень. Возможно, игра за клуб рангом поменьше и с большим доверием поможет ему раскрыться по-новому, но у меня большие сомнения
Эланга обладает потенциалом, отличной скоростью, но в системе МЮ затерялся, им банально затыкают кадровые проблемы.
Надеялся, что продадут его миллионов за 20-25, парню всего 21 год, но в случае МЮ и 15 миллионов фунтов - успех. Кого продавали последний раз за такие деньги?)
в 21 уже можно отпускать
почему про воспитанников писал, потому что они точно в плюс
если кого-то позже Уэлбека больше, чем в плюс 15 вспомните - буду рад ошибиться