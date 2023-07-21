«МЮ» близок к продаже Эланги за 15 млн фунтов «Ноттингем Форест»

Энтони Эланга переходит в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Юнайтед».

Клубы близки к договоренности о трансфере футболиста в команду тренера Стива Купера за 15 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что « » выиграл конкуренцию за 21-летнего полузащитника у «Эвертона», «Вест Хэма» и «Марселя».

В прошлом сезоне провел 16 матчей в составе манкунианцев в и не отметился результативными действиями.

Всего в Премьер-лиге хавбек сыграл 39 игр и забил 3 мяча.