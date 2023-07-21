Хавбек «Краснодара» Кривцов о зарплате во Второй лиге: «Прожиточный минимум – 11 тысяч рублей»
Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что получал 11 тысяч рублей во Второй лиге.
В сезоне-2020/21 футболист выступал за «Торпедо Владимир» во Второй лиге. На молодежном уровне он выступал за «Муром».
– Сколько платили молодому в «Муроме», Владимире?
– Обычный прожиточный минимум. 11 тысяч рублей. Но во Владимире еще были премиальные.
– Как на 11 тысяч прожить?
– В «Торпедо» была база при стадионе, у меня была комната. Деньги тратил только на еду. Не нуждался особо.
А в «Муроме» на базе питались. Обед нам готовили, а ужин – сами. Нам привозили продукты, и мы по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу.
– Заодно и готовить научился?
– Ну как, в интернете смотришь: вроде бы понятно, а потом – бац – и все сгорело. Или убежало. Бывало и такое, когда в карты заигрывались. Ничего не поделаешь: скидывались и заказывали суши или пиццу, – сказал Кривцов.
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