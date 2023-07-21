Кривцов о «Краснодаре»: «Без легионеров мы обыграли «Спартак» и ЦСКА. Для Галицкого эти победы были показательными – свои пацаны могут»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об отъезде легионеров из клуба.
20-летний игрок забил 6 мячей в 20 матчах в прошлом сезоне Мир РПЛ.
«Когда я пришел, в центре играли Сперцян, Крыховяк, Ольссон. Плюс Черников и я – получается, впятером конкурировали за места в старте.
А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые. И все равно выступили неплохо – четвертое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли «Спартак» на выезде – 2:1. Потом ЦСКА дома – 1:0.
Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича Галицкого – по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», – сказал Кривцов.
Пример кадровой политики ФК Краснодар может и должен показать российскому футболу, что легионеры не обязательно путь к успеху на длинной дистанции.
Благодарность Галицкому за отношение к команде, городу и спорту. Здоровья этому прекрасному человеку!
Низкое качество игры тому было лишь подтверждение.