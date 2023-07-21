Кривцов о «Краснодаре»: «Без легионеров мы обыграли «Спартак» и ЦСКА. Для Галицкого эти победы были показательными – свои пацаны могут»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Гжегож Крыховяк Краснодар Сергей Галицкий Кристоффер Ольссон Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об отъезде легионеров из клуба.

20-летний игрок забил 6 мячей в 20 матчах в прошлом сезоне Мир РПЛ.

«Когда я пришел, в центре играли Сперцян, Крыховяк, Ольссон. Плюс Черников и я – получается, впятером конкурировали за места в старте.

А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые. И все равно выступили неплохо – четвертое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли «Спартак» на выезде – 2:1. Потом ЦСКА дома – 1:0.

Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича Галицкого – по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», – сказал Кривцов.

9 комментариев

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Барыга блинами
То, с какой любовью к футболу создан ФК Краснодар и с какой заботой к городу построен парк и стадион заслуживает глубокого уважения. Команда которая растит молодое поколение возьмет еще своё!
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Красная стрела
Ответ Барыга блинами
То, с какой любовью к футболу создан ФК Краснодар и с какой заботой к городу построен парк и стадион заслуживает глубокого уважения. Команда которая растит молодое поколение возьмет еще своё!
Полностью поддерживаю. Уникальный человек. Здоровья ему и долгих лет жизни. Он нужен и Краснодару, и стране.
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Olga.t
Ответ Барыга блинами
То, с какой любовью к футболу создан ФК Краснодар и с какой заботой к городу построен парк и стадион заслуживает глубокого уважения. Команда которая растит молодое поколение возьмет еще своё!
Вне всякого сомнения!
Пример кадровой политики ФК Краснодар может и должен показать российскому футболу, что легионеры не обязательно путь к успеху на длинной дистанции.
Благодарность Галицкому за отношение к команде, городу и спорту. Здоровья этому прекрасному человеку!
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Кирилл Романьков
И потом 8-9 иностранцев в основе))
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valps
Ответ Кирилл Романьков
И потом 8-9 иностранцев в основе))
Назовёте последний матч и его дату, когда 8-9 иностранцев было в основе?) Или вы Спецряна и Арутюняна за иностранцев считаете?))
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Geronimo Good
Кривцов, Черников, Сперцян (сейчас ещё Волков подтянулся) показали что они достигли уровня основной команды. Чего нельзя было сказать об остальных полевых игроках не легионерах в тех играх.
Низкое качество игры тому было лишь подтверждение.
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Кино Музыка
В итоге набрали легов и стали шестыми.
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