Кривцов о «Краснодаре»: «Без легионеров мы обыграли «Спартак» и ЦСКА. Для Галицкого эти победы были показательными – свои пацаны могут»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об отъезде легионеров из клуба.

20-летний игрок забил 6 мячей в 20 матчах в прошлом сезоне Мир .

«Когда я пришел, в центре играли , , Ольссон. Плюс Черников и я – получается, впятером конкурировали за места в старте.

А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые. И все равно выступили неплохо – четвертое место заняли. В первом же матче без легионеров обыграли « » на выезде – 2:1. Потом дома – 1:0.

Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича Галицкого – по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», – сказал Кривцов.