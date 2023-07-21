«Марсель» объявил об уходе Пайета: «Спасибо, капитан»

«Марсель» объявил об уходе Димитри Пайета .

Клуб попрощался с 36-летним футболистом в соцсетях.

«Спасибо, капитан! Чистый талант, наделенный редкой элегантностью, 10-й номер «Марселя» оставил свой след в клубе техникой, голами и передачами, вдохновив целое поколение.

«Марсель» желает Димитри и его семье всего наилучшего в будущем. «Олимпик» всегда будет их домом», – говорится в сообщении клуба.

Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он играл за команду в 2013-2015 годах. За все время хавбек провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач.