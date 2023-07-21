«Марсель» объявил об уходе Пайета: «Спасибо, капитан»

Теги Марсель Димитри Пайет лига 1 Франция трансферы Футбол

«Марсель» объявил об уходе Димитри Пайета .

Клуб попрощался с 36-летним футболистом в соцсетях.

«Спасибо, капитан! Чистый талант, наделенный редкой элегантностью, 10-й номер «Марселя» оставил свой след в клубе техникой, голами и передачами, вдохновив целое поколение.

«Марсель» желает Димитри и его семье всего наилучшего в будущем. «Олимпик» всегда будет их домом», – говорится в сообщении клуба.

Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он играл за команду в 2013-2015 годах. За все время хавбек провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач.

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11 комментариев

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Eugn_eugn
Ответ che kaif
Легенда Марселя Манданда ну или Джибриль Сиссе
Количество голов и передач Пайета во всех турнирах за Марсель посчитай, потом отпишешь. Однозначно легенда Марселя
+7
0
+7
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error505
Легенда Марселя!
+7
-3
+4
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werowolf-gears
Ответ Амин Чич
Вернее сказать не потянул
О каком клубе именно речь?
+2
0
+2
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Arman Markosyan 25
В Саудовскую Аравию поедет?
+1
0
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Выкидыш
я сначала подумал Густаво)
0
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corazón blanco
Пайет был очень хорош, да игрок настроения, но порой творил шедевры на поле. Очень хорошая статистика у него за карьеру: 668 матчей провел и отметился 336 голевыми действиями. Практически в каждом втором матче отмечался - топ-статистика на самом деле.
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che kaif
Ответ error505
Легенда Марселя!
Легенда Марселя Манданда ну или Джибриль Сиссе
+2
-2
0
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Islam Gasanov
Ответ che kaif
Легенда Марселя Манданда ну или Джибриль Сиссе
Насчёт Манданды согласен,а вот Сиссе нет он слишком мало сыграл за клуб чтобы считать его легендой. И Пайет тоже однозначно легенда внес огромный вклад в Марселе
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