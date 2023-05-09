Пайет ударил тренера «Ланса» по лицу в потасовке во время матча. Хавбеку «Марселя» грозит 5-матчевая дисквалификация
Димитри Пайету грозит до 5 матчей дисквалификации за пощечину тренеру «Ланса».
Перед выходом на замену в субботнем матче 34-го тура Лиги 1 против «Ланса» полузащитник «Марселя» ударил по лицу ассистента Франка Эса Янника Каюзака. Это произошло во время потасовки, которая началась после того, как защитник «Ланса» Факундо Медина ударил мячом в сторону скамейки «Марселя».
Инцидент был заснят камерами Prime Video и показан в эфире на следующий день. После потасовки главный тренер «Ланса» Франк Эс просил главного арбитра матча Клемана Тюрпена удалить Пайета с поля.
«Господин Тюрпен, это красная карточка господину Пайету! Разве вы не видели пощечину?» – сказал Эс.
По информации L’Equipe, дело Пайета рассмотрит дисциплинарный комитет Лиги 1. Действия полузащитника «Марселя» соответствуют статье 13 дисциплинарного регламента Федерации футбола Франции – «Акт жестокости».
Пайету грозит 4-5 матчей дисквалификации. В случае, если нарушение совершено не во время игры, оно наказывается 7 матчами дисквалификации.
Ну сейчас более менее ясно, каждый год какие-то скандалы.
Очень жаль, один из самых любимых игроков 10ых годов.