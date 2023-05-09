Пайет ударил тренера «Ланса» по лицу в потасовке во время матча. Хавбеку «Марселя» грозит 5-матчевая дисквалификация

Димитри Пайету грозит до 5 матчей дисквалификации за пощечину тренеру «Ланса».

Перед выходом на замену в субботнем матче 34-го тура Лиги 1 против « » полузащитник « » ударил по лицу ассистента Франка Эса Янника Каюзака. Это произошло во время потасовки, которая началась после того, как защитник «Ланса» Факундо Медина ударил мячом в сторону скамейки «Марселя».

Инцидент был заснят камерами Prime Video и показан в эфире на следующий день. После потасовки главный тренер «Ланса» Франк Эс просил главного арбитра матча удалить Пайета с поля.

«Господин Тюрпен, это красная карточка господину Пайету! Разве вы не видели пощечину?» – сказал Эс.

По информации L’Equipe, дело Пайета рассмотрит дисциплинарный комитет Лиги 1. Действия полузащитника «Марселя» соответствуют статье 13 дисциплинарного регламента – «Акт жестокости».

грозит 4-5 матчей дисквалификации. В случае, если нарушение совершено не во время игры, оно наказывается 7 матчами дисквалификации.