Пайет ударил тренера «Ланса» по лицу в потасовке во время матча. Хавбеку «Марселя» грозит 5-матчевая дисквалификация

Теги Ланс Марсель Димитри Пайет лига 1 Франция дисквалификации судьи Федерация футбола Франции Клеман Тюрпен Янник Каюзак Франк Эс Футбол

Димитри Пайету грозит до 5 матчей дисквалификации за пощечину тренеру «Ланса».

Перед выходом на замену в субботнем матче 34-го тура Лиги 1 против «Ланса» полузащитник «Марселя» ударил по лицу ассистента Франка Эса Янника Каюзака. Это произошло во время потасовки, которая началась после того, как защитник «Ланса» Факундо Медина ударил мячом в сторону скамейки «Марселя».

Инцидент был заснят камерами Prime Video и показан в эфире на следующий день. После потасовки главный тренер «Ланса» Франк Эс просил главного арбитра матча Клемана Тюрпена удалить Пайета с поля.

«Господин Тюрпен, это красная карточка господину Пайету! Разве вы не видели пощечину?» – сказал Эс.

По информации L’Equipe, дело Пайета рассмотрит дисциплинарный комитет Лиги 1. Действия полузащитника «Марселя» соответствуют статье 13 дисциплинарного регламента Федерации футбола Франции – «Акт жестокости».

Пайету грозит 4-5 матчей дисквалификации. В случае, если нарушение совершено не во время игры, оно наказывается 7 матчами дисквалификации.

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
Эс даже ругается интелегентно
+29
-1
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Андрей Хенто
Пайет насколько классный игрок, настолько же гнилой человек. Уже не первая подобного рода история с ним. Чего только стоил шантаж Вест Хэма, а уж про нелепые красные карточки и говорить не приходится.
+23
-7
+16
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London.is.blue
Меня всегда мучал вопрос, почему такой гениальный футболист никогда не играл в топ клубе.
Ну сейчас более менее ясно, каждый год какие-то скандалы.

Очень жаль, один из самых любимых игроков 10ых годов.
+7
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+7
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CuauhtemokBlanco
Ответ London.is.blue
Меня всегда мучал вопрос, почему такой гениальный футболист никогда не играл в топ клубе. Ну сейчас более менее ясно, каждый год какие-то скандалы. Очень жаль, один из самых любимых игроков 10ых годов.
такой же, как Бен Арфа
+4
0
+4
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окечуква
Этот болгарин всегда был каким-то психованным.
+2
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Алекс Мелкумян
Каюзак кстати сам грубиян и провокатор еще тот, помню в Бастии нормально красные карточки собирал
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Emkafa
Ответ Андрей Хенто
Пайет насколько классный игрок, настолько же гнилой человек. Уже не первая подобного рода история с ним. Чего только стоил шантаж Вест Хэма, а уж про нелепые красные карточки и говорить не приходится.
ну, с шантажом, конечно - перебор. многие игроки так себя вели. тот же Модрич.
+1
-1
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