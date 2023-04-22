Мбаппе набрал 214 (157+57) очков в Лиге 1. Это повторение рекорда за время сбора статистики Opta

Теги Марсель ПСЖ Димитри Пайет лига 1 Франция Анжер рекорды Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче с «Анжером» (2:1) в 32-м туре.

Всего у француза теперь 157 голов и 57 ассистов в чемпионате Франции. 214 очков по системе «гол+пас» – повторение рекорда за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07).

Столько же за этот период набрал Димитри Пайет из «Марселя». В последний раз результативное действие у него было 29 декабря 2022 года.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Димитри Пайет, ну он точно в голову ни за что ни пришёл бы, красавчик. А ведь играл не за топовый клуб и столько очков набрал 🔥
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Ответ Владимир Владимирович
Димитри Пайет, ну он точно в голову ни за что ни пришёл бы, красавчик. А ведь играл не за топовый клуб и столько очков набрал 🔥
Пайет один раз сразу 22 голевых за сезон в Лиге 1 оформил, но раньше за такие достижения и в голову никому не приходило на золотой мяч выдвигать
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Геннадий Тимченко
Месси, кстати, сколько передачь Алвесу передал через своего адвоката❓все результативные ❓🤔
Передачь - это глагол?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
Че з бред? Пайет в Лиге 1 забил 101 гол и отдал 130 передач, то есть имеет 231 очко. Хорошо, отнимем 1 гол, который он забил в сезоне 2005/2006 (ведь Opta Sports начали считать с сезона-2006/07). Все равно получается на 16 очков больше чем у Мбаппе. Че за фигня у этой Опты с подсчетами?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
А в следующем сезоне не будет претендовать на Золотую бутсу, потому что голландцы обходят Лигу 1 в таблице коэффициентов и голы не из топ-5 оцениваются ниже. Надеюсь, счастлив в золотой клетке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Владимир Владимирович
Димитри Пайет, ну он точно в голову ни за что ни пришёл бы, красавчик. А ведь играл не за топовый клуб и столько очков набрал 🔥
Учитывая, что Димитри ездил еще и в Англию играть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
Ответ Eden Hazard
Даже странно, с чего ты решил пересчитывать данные после новости от Опта со статистикой самой Опта) Вот просто скажи, что тебя подвинуло в час ночи не поверить Опте и лезть, считать статистику Пайета с сезона 2006/2007? А,и при этом уверять что ошиблись именно они😂😂😂
так а где я ошибся то? Тыкни пальцем куда искать ошибку. Или ты так, чисто поговорить?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ pit4er
А в следующем сезоне не будет претендовать на Золотую бутсу, потому что голландцы обходят Лигу 1 в таблице коэффициентов и голы не из топ-5 оцениваются ниже. Надеюсь, счастлив в золотой клетке
В Лиге древолазов нап, считающийся одним из лучших в мире должен по 40-50 голов заколачивать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Пайет если бы с головой дружил и имел нормальный характер, был бы топарем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RiFF RAFF
Ответ Владимир Владимирович
Димитри Пайет, ну он точно в голову ни за что ни пришёл бы, красавчик. А ведь играл не за топовый клуб и столько очков набрал 🔥
А кто топ клубы во франции тогда? Марсель, Монако, ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Ответ WhatZ
Че з бред? Пайет в Лиге 1 забил 101 гол и отдал 130 передач, то есть имеет 231 очко. Хорошо, отнимем 1 гол, который он забил в сезоне 2005/2006 (ведь Opta Sports начали считать с сезона-2006/07). Все равно получается на 16 очков больше чем у Мбаппе. Че за фигня у этой Опты с подсчетами?
Оптом считает..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий