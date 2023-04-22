Мбаппе набрал 214 (157+57) очков в Лиге 1. Это повторение рекорда за время сбора статистики Opta
Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.
Форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче с «Анжером» (2:1) в 32-м туре.
Всего у француза теперь 157 голов и 57 ассистов в чемпионате Франции. 214 очков по системе «гол+пас» – повторение рекорда за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07).
Столько же за этот период набрал Димитри Пайет из «Марселя». В последний раз результативное действие у него было 29 декабря 2022 года.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
16 комментариев