Мбаппе набрал 214 (157+57) очков в Лиге 1. Это повторение рекорда за время сбора статистики Opta

Килиан Мбаппе повторил рекорд по результативным действиям в Лиге 1.

Форвард « » отметился дублем в матче с « » (2:1) в 32-м туре.

Всего у француза теперь 157 голов и 57 ассистов в чемпионате Франции. 214 очков по системе «гол+пас» – повторение рекорда за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2006/07).

Столько же за этот период набрал из « ». В последний раз результативное действие у него было 29 декабря 2022 года.

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