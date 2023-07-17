Мостовой о легионерах: «Если в любой клуб взять 5-6 сильных иностранцев, он уравняется с «Зенитом». Отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой OLIMPBET Суперкубок России Малком Родригао Вендел Футбол

Александр Мостовой рассказал, что нужно для борьбы с «Зенитом» за чемпионство.

«Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом».

В том же Суперкубке отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев. Он футболист высокого уровня для российского чемпионата. Малкома тоже перекрыли хорошие иностранные защитники ЦСКА.

В следующем сезоне «Зенит» также будет силен. Команда является фаворитом на чемпионство. Клуб будет иметь преимущество, пока в его составе играют футболисты такого уровня.

На Суперкубок вышли восемь легионеров. Были бы Вендел и Родригао, то играли бы все десять. И клуб продолжает усиливаться», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Отсутствие Кузяева как бы ни при чем
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Пикачу82
При чем здесь игроки если у Зенита есть Дюков и РФС? Есть еще управление делами президента, откуда если что звонок делают и все вопросы решаются... С таким ресурсом Зенит с первого места ни одним трактором и составом не вытащить! Здесь Гвардиола с Ман Сити даже не свернули бы голову этому политпроекту!
Забыл добавить ООН, Евросоюз, Лигу защиты евреев и Управление Имперской безопасности.
И откуда такие как ты берутся?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-2
"Любой российский клуб" звучит как "обычный стиральный порошок"... В "любом российском клубе" руководство вряд ли согласится потратить на 5-6 сильных иностранцев деньги, которые можно просто украсть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Какой тренер, такой и аналитик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
так возьмите
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миша Иванов
Капитан очевидность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Если Спартак возьмёт Мбаппе, Холанда, КДБ, Гюндогана и Киммиха, то скорее всего сохранит место в РПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий