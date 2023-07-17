Мостовой о легионерах: «Если в любой клуб взять 5-6 сильных иностранцев, он уравняется с «Зенитом». Отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев»
Александр Мостовой рассказал, что нужно для борьбы с «Зенитом» за чемпионство.
«Если в любой российский клуб взять пять-шесть сильных иностранцев, то они уравняются с «Зенитом».
В том же Суперкубке отсутствие Вендела уже сказалось на игре питерцев. Он футболист высокого уровня для российского чемпионата. Малкома тоже перекрыли хорошие иностранные защитники ЦСКА.
В следующем сезоне «Зенит» также будет силен. Команда является фаворитом на чемпионство. Клуб будет иметь преимущество, пока в его составе играют футболисты такого уровня.
На Суперкубок вышли восемь легионеров. Были бы Вендел и Родригао, то играли бы все десять. И клуб продолжает усиливаться», – сказал бывший полузащитник сборной России.
И откуда такие как ты берутся?