Фердинанд о Бруну: «Играй он в «Арсенале», памятник ему уже стоял бы на «Эмирейтс». Вы видели его статистику? Невероятно»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Харри Магуайр Бруну Фернандеш Футбол

Рио Фердинанд высоко оценил игру Бруну Фернандеша за «Манчестер Юнайтед».

«Вы видели цифры Бруну? Вау. Этот парень… То, что он делает, просто потрясающе. Если бы он играл в «Арсенале», ему, вероятно, уже стоял бы памятник на «Эмирейтс», с его-то показателями!» – заявил легенда «Юнайтед» на своем YouTube-канале FIVE.

«Станет ли он капитаном в следующем году? Я уверен в этом на 100 процентов. С тех пор как Бруну подписал контракт [с «Манчестер Юнайтед»], он был нашим самым результативным игроком.

Он носит повязку в отсутствие Магуайра. Я думаю, что капитанство в следующем сезоне выглядит логичным», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале FIVE.

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12 комментариев

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scanner c
Чето переборщил Рио, не думаю что где то есть памятник игроку с 4 сезонами за клуб...да и Бруну иногда вел себя не по капитански
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Konstar
Спасибо, оставьте себе. Арсенал только от истеричек избавился, новых пока не надо
+17
-10
+7
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Frenkiee
Фанат МЮ. Но Фердинанд переборщил)😅 Но Бруно безусловно хорош.
+5
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Фан Рубина
Играй он в Арсенале, он бы в Туле со скамейки выходил, в лучшем случае.
+5
0
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Roman
Будь он в Арсенале, он бы сидел под Эдегором
+3
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Доминатор3000
У легенд МЮ комплексы какие-то?
Что вы своей легенде памятник не ставите?
Ну той,которая жену брата натягивала годами…
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Подкат Пенальтьевич
Набиватель пустой статистики против аутсайдеров типа Озила и Фабрегаса. Как серьёзный матч его на поле не видно.
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Frenkiee
Чето переборщил ты да?
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timustus
Ответ Otabek Usmonov
Да что ты говоришь. Вообще не согласен с тобой.бруно лучше всех плеймейкеров в АПЛ е Аурон ванбиссака лучший правий,дехеа на первом месте по сухих матчей.решворд хорош. А у арсенала кто есть напомни пожалуйста
Могу посоветовать посмотреть матчи, в которых не играет МЮ, а также поинтересоваться статистикой и оценками игроков в других клубах АПЛ.
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