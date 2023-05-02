Фердинанд о Бруну: «Играй он в «Арсенале», памятник ему уже стоял бы на «Эмирейтс». Вы видели его статистику? Невероятно»
Рио Фердинанд высоко оценил игру Бруну Фернандеша за «Манчестер Юнайтед».
«Вы видели цифры Бруну? Вау. Этот парень… То, что он делает, просто потрясающе. Если бы он играл в «Арсенале», ему, вероятно, уже стоял бы памятник на «Эмирейтс», с его-то показателями!» – заявил легенда «Юнайтед» на своем YouTube-канале FIVE.
«Станет ли он капитаном в следующем году? Я уверен в этом на 100 процентов. С тех пор как Бруну подписал контракт [с «Манчестер Юнайтед»], он был нашим самым результативным игроком.
Он носит повязку в отсутствие Магуайра. Я думаю, что капитанство в следующем сезоне выглядит логичным», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале FIVE.
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Что вы своей легенде памятник не ставите?
Ну той,которая жену брата натягивала годами…