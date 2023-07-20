Агент хавбека «Рида» Мартина подтвердил интерес «Рубина»: «Контактируем с российским клубом»
Агент Михаэля Мартина оценил вероятность перехода хавбека «Рида» в «Рубин».
У 23-летнего немца есть российские корни.
«Интерес «Рубина» к Мартину? Да, мы находимся на контакте с российским клубом», — сказал Себастьян Шульце.
Контракт Мартина с клубом из 2-й австрийской лиги действует до лета 2024 года.
Селюк там что спит что ли?
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Если эти гении в сытые годы не могли отладить скаутинг в Латинской Америке (бразильскую Серию Б, не говоря уже о чем то экзотическом, Уругвай, Эквадор, Колумбия), то о чем говорить про Африку. Уровень там ниже, рисков больше. Спартак и Ростов пытались, но все заглохло.