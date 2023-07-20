Агент хавбека «Рида» Мартина подтвердил интерес «Рубина»: «Контактируем с российским клубом»

Агент Михаэля Мартина оценил вероятность перехода хавбека «Рида» в «Рубин».

У 23-летнего немца есть российские корни.

«Интерес « » к Мартину? Да, мы находимся на контакте с российским клубом», — сказал Себастьян Шульце.

Контракт Мартина с клубом из 2-й австрийской лиги действует до лета 2024 года.