Агент хавбека «Рида» Мартина подтвердил интерес «Рубина»: «Контактируем с российским клубом»

Теги Рубин премьер-лига Россия Рид возможные трансферы Д2 Австрия Футбол

Агент Михаэля Мартина оценил вероятность перехода хавбека «Рида» в «Рубин».

У 23-летнего немца есть российские корни.

«Интерес «Рубина» к Мартину? Да, мы находимся на контакте с российским клубом», — сказал Себастьян Шульце.

Контракт Мартина с клубом из 2-й австрийской лиги действует до лета 2024 года.

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5 комментариев

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Олег Комисаров
Ответ BURNA21
а зачем таких легионеров подписывать?
Для глубины состава, и на случай вдруг в нашей лиге покажет себя. Возраст молодой , гражданство могут сделать если что
+7
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+7
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Faust Doc
Странно, ещё год назад думал что клубы РПЛ наибольшую активность будут проявлять на африканском рынке, т.к. там дешевле, проблем с политикой нет ну и африканцы нередко за счёт физики которая у них есть и техники которую дают в Европе выстреливают по стоимости (т е. можно заработать).
Селюк там что спит что ли?
гы гы гы
+1
0
+1
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n1k006
Ответ Олег Комисаров
Для глубины состава, и на случай вдруг в нашей лиге покажет себя. Возраст молодой , гражданство могут сделать если что
Как же у нас на Россиюшке все легко стало, гражданство могут сделать если что))
+1
-1
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Faust Doc
Странно, ещё год назад думал что клубы РПЛ наибольшую активность будут проявлять на африканском рынке, т.к. там дешевле, проблем с политикой нет ну и африканцы нередко за счёт физики которая у них есть и техники которую дают в Европе выстреливают по стоимости (т е. можно заработать). Селюк там что спит что ли? гы гы гы
у клубов РПЛ за редким исключением напрочь отсутствует своя скаутская сеть. Поэтому агентские переходы и работа по инстату - вот и весь скаутинг, сидя попой в России.
Если эти гении в сытые годы не могли отладить скаутинг в Латинской Америке (бразильскую Серию Б, не говоря уже о чем то экзотическом, Уругвай, Эквадор, Колумбия), то о чем говорить про Африку. Уровень там ниже, рисков больше. Спартак и Ростов пытались, но все заглохло.
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