«Рубин» может купить за 1,5 млн евро косовского форварда Даку. У него 21 гол за 1,5 сезона в «Муре»

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Осиек высшая лига Словения возможные трансферы Мура Мирлинд Даку Футбол

«Рубин» ведет переговоры о трансфере форварда хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.

В подписании 25-летнего игрока из Косово заинтересован лично главный тренер казанцев Рашид Рахимов.

По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера Даку может составить 1,5 млн евро.

Последние полтора сезона нападающий выступал на правах аренды за «Муру».

В 41 матче за словенский клуб во всех турнирах Даку забил 21 гол. Подробнее его статистика – здесь.

5 комментариев

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Мирзоанис Якубов
Косоварского, уважаемый автор. Ко-со-варс-ко-го.
+6
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pasha_t
Вспомнил один прекрасный комментарий
Дака -покер
Рассказов-полупокер
+1
0
+1
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<~Inter~>
А как он должен заехать в страну со своим паспортом?
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Mikas7
Ответ <~Inter~>
А как он должен заехать в страну со своим паспортом?
спокойно , это же Россия
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Vitto
Ответ <~Inter~>
А как он должен заехать в страну со своим паспортом?
А как Бериша заехал и играет? Скорее всего у него (Даку) есть албанский паспорт.
0
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