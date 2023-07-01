«Рубин» может купить за 1,5 млн евро косовского форварда Даку. У него 21 гол за 1,5 сезона в «Муре»
«Рубин» ведет переговоры о трансфере форварда хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.
В подписании 25-летнего игрока из Косово заинтересован лично главный тренер казанцев Рашид Рахимов.
По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера Даку может составить 1,5 млн евро.
Последние полтора сезона нападающий выступал на правах аренды за «Муру».
В 41 матче за словенский клуб во всех турнирах Даку забил 21 гол. Подробнее его статистика – здесь.
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