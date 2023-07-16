«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере хавбека Чаврича за 1 млн евро

«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере хавбека Александара Чаврича.

По данным «Спорт-Экспресса», казанцы заплатят за 29-летнего полузащитника около 1 миллиона евро.

Чаврич перейдет в казанский клуб после того, как сыграет за «Слован» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта» из «Люксембурга».

В 46 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Чаврича 19 голов. Подробнее его статистика – здесь.