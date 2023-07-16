«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере хавбека Чаврича за 1 млн евро

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Словакия Слован Братислава возможные трансферы Александар Чаврич Спорт-Экспресс Футбол

«Рубин» договорился со «Слованом» о трансфере хавбека Александара Чаврича.

По данным «Спорт-Экспресса», казанцы заплатят за 29-летнего полузащитника около 1 миллиона евро.

Чаврич перейдет в казанский клуб после того, как сыграет за «Слован» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта» из «Люксембурга». 

В 46 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Чаврича 19 голов. Подробнее его статистика – здесь.

9 комментариев

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Спартак Уокер
Будет интересно поглядеть на Рубин в следующем сезоне
+3
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Давид Agabekyan
Ответ RokeSantaCruz
Уже второй из Словении, и все забивные
Только Слован словацкий
+3
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a2wai
А говорили что к нам никто из Европы не поедет, а тут аж из Словакии едет товарищ.
+2
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RokeSantaCruz
Уже второй из Словении, и все забивные
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Жаргал Шадапов
Интересный трансфер
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Axmat Cecenov
Я всегда за легов, чтобы наши нерасслабились. Но не 29 летние, он через год небудет играть нормально. Надо в пределах 20-25 лет
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Andrey Yaroslavtsev
А какой срок контракта?
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Ростовский
Ответ a2wai
А говорили что к нам никто из Европы не поедет, а тут аж из Словакии едет товарищ.
Да в фрПЛ вообще стало намного больше иностранцев чем раньше. Местные обделались со своей "мировой изоляцией России"
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