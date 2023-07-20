Защитник «Спартака» Денисов о бронзе РПЛ: «Хотелось бы в новом сезоне немного другую медаль»

Теги Спартак премьер-лига Россия Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов надеется, что «Спартак» выступит в новом сезоне успешнее, чем в прошлом.

— После матча [с «Нефтчи»] вам вручили бронзовые медали за прошлый сезон. Почему все так закрыто получилось?

— Не знаю, все решения принимали не мы — узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль.

— Что для тебя значат эти медали?

— Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России.

— В каком состоянии и настроении команда после сборов?

— В хорошем настроении, а форму будем оценивать уже по ходу сезона.

— Насколько команда готова к новому сезону?

— Это покажет только время и сам сезон. Сейчас тяжело что-то сказать. Мы готовимся, совершенствуем себя и работаем над ошибками, которые были до этого, – сказал защитник «Спартака».

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8 комментариев

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SetupNick
Шоколадную?
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Bartez1986
а от тебя, Даниил, хотелось бы немного другой игры
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Rinat Khudayberdin
деревянную?!
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