Защитник «Спартака» Денисов о бронзе РПЛ: «Хотелось бы в новом сезоне немного другую медаль»

Даниил Денисов надеется, что «Спартак» выступит в новом сезоне успешнее, чем в прошлом.

— После матча [с «Нефтчи»] вам вручили бронзовые медали за прошлый сезон. Почему все так закрыто получилось?

— Не знаю, все решения принимали не мы — узнали об этом по факту. Получили медали — радостно, наверное. Особенно мне, первая медаль. Но хотелось бы в новом сезоне завоевать немного другую медаль.

— Что для тебя значат эти медали?

— Это как постепенная история. Мы идем по лестнице, по какому-то пути, и шаг за шагом движемся вперед, не опуская планку, а только ее поднимая. Приятные ощущения от медалей, потому что у меня до этого была только медаль победителя Кубка России.

— В каком состоянии и настроении команда после сборов?

— В хорошем настроении, а форму будем оценивать уже по ходу сезона.

— Насколько команда готова к новому сезону?

— Это покажет только время и сам сезон. Сейчас тяжело что-то сказать. Мы готовимся, совершенствуем себя и работаем над ошибками, которые были до этого, – сказал защитник « ».