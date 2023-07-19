Даниил Денисов о Медине и Бонгонда: «Пускай тоже учат русский, у нас обмен языками. Стараемся помочь»

Даниил Денисов призвал новичков «Спартака» изучать русский язык.

Защитник московского клуба рассказал об адаптации новичков и .

«По поводу Медины рано еще что-либо говорить. Ему еще надо дебютировать, выйти на поле. Есть ряд моментов, которые не дают ему выйти на поле. Тео вливается в коллектив, Медина тоже. Мы им стараемся всячески помочь.

Те, кто знают испанский, общаются на нем, те, кто английском – на английском. Знаю чуть-чуть испанский, чуть больше – английский. Пускай они тоже учат русский. У нас обмен языками», – сказал .

В первом туре нового сезона Мир « » сыграет с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.