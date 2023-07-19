Шалимов верит, что «Спартак» может выиграть РПЛ и Кубок: «А какую еще задачу он должен ставить?»
Игорь Шалимов высказался о желании «Спартака» выиграть все турниры в этом сезоне.
– Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын заявил, что перед командой стоит задача выиграть чемпионат и Кубок России. Верите, что команда способна на это?
– Верю, это реально. А какую еще задачу должен ставить «Спартак»? Они каждый год об этом заявляют, но редко добиваются.
Попасть в тройку никогда не было задачей красно‑белых, всегда ставили цель побеждать в чемпионате и кубке, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
— Нам бы молочного, Афанасий Николаевич, и котлеты картофельные.
— Разговорчики! ©
И еще тебе информация, что в клубе работают бывшие сотрудники Зенита, а то дурака включаете, когда конкретно увели Фернандеса у ЦСКА, увели серба у Спартака и кого еще уведете и у кого клуба, а потом отправите этого футболиста в Сочи или Оренбург.
Тогда не надо лицемерия, типа хотим конкуренции, а сами год ведут футболиста, потом забирают у конкурента и оставляют его в Сербии еще играть, что совсем забавно.
Что интересно смотреть, когда еще арбитры свистят в пользу Зенита? Вон , как на Карасева нападают уже, хотя нормально отсудил в принципе.