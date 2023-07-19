Шалимов верит, что «Спартак» может выиграть РПЛ и Кубок: «А какую еще задачу он должен ставить?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Шалимов Матч ТВ Александр Матыцын Футбол

Игорь Шалимов высказался о желании «Спартака» выиграть все турниры в этом сезоне.

– Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын заявил, что перед командой стоит задача выиграть чемпионат и Кубок России. Верите, что команда способна на это?

– Верю, это реально. А какую еще задачу должен ставить «Спартак»? Они каждый год об этом заявляют, но редко добиваются.

Попасть в тройку никогда не было задачей красно‑белых, всегда ставили цель побеждать в чемпионате и кубке, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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20 комментариев

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pogbadrogba
Ответ TheSportNik
Ну говорят, что бюджет Спартака на покупки 60 млн.евро, то это солидные деньги и найти толковых и мастеровитых можно футболистов. Посмотрим, но пока Зенит блокирует покупки, серба увели кстати, что забавляет конечно, ведь говорят, что им не хватает конкуренции, но зачем мешаете конкурентам тогда усилится?
По моему уже все сказали, что Зенит его вёл год и имел приоритетное право покупки...давайте я последний раз это напишу, а вы таки попробуете засунуть эту информацию себе в мозг (у кого он, конечно, имеется): ЗЕНИТ ВЁЛ ЕГО ГОД И ИМЕЛ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ПОКУПКИ!!! Спасибо))
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Toha1090
Ответ pav11k
Уйди Малком, и чемпионат прибавит в интриге
Да не надо никому уходить, пусть будет сильный соперник, пусть на пороге игроков переманивает.. Тем приятнее будет его выиграть. Надо работать над своей командой, а не ждать, когда соперники ослабеют.
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Andrey Yaroslavtsev
Команд 5 ставят себе такую задачу.
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pav11k
Уйди Малком, и чемпионат прибавит в интриге
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Слава МТС
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OldRedWhite
Только с таким тренером, как Шалимов возможно это !
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Давид Золотов
Ответ pogbadrogba
По моему уже все сказали, что Зенит его вёл год и имел приоритетное право покупки...давайте я последний раз это напишу, а вы таки попробуете засунуть эту информацию себе в мозг (у кого он, конечно, имеется): ЗЕНИТ ВЁЛ ЕГО ГОД И ИМЕЛ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ПОКУПКИ!!! Спасибо))
но в прошлом году решил купиь Алипа)))
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pyritanza
Ответ pogbadrogba
По моему уже все сказали, что Зенит его вёл год и имел приоритетное право покупки...давайте я последний раз это напишу, а вы таки попробуете засунуть эту информацию себе в мозг (у кого он, конечно, имеется): ЗЕНИТ ВЁЛ ЕГО ГОД И ИМЕЛ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ПОКУПКИ!!! Спасибо))
Не зарекайся. Про то, что "Зенит увёл игрока у Спартака", мы не раз ещё услышим)
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Павел Ермаков
Ответ pogbadrogba
По моему уже все сказали, что Зенит его вёл год и имел приоритетное право покупки...давайте я последний раз это напишу, а вы таки попробуете засунуть эту информацию себе в мозг (у кого он, конечно, имеется): ЗЕНИТ ВЁЛ ЕГО ГОД И ИМЕЛ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ПОКУПКИ!!! Спасибо))
Имел,но купил когда влез Спартак.В итоге Спартак развел зенит на бабло.))))
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TheSportNik
Ответ pogbadrogba
По моему уже все сказали, что Зенит его вёл год и имел приоритетное право покупки...давайте я последний раз это напишу, а вы таки попробуете засунуть эту информацию себе в мозг (у кого он, конечно, имеется): ЗЕНИТ ВЁЛ ЕГО ГОД И ИМЕЛ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО ПОКУПКИ!!! Спасибо))
Ты про свой мозг думай больше, а этого серба уже они продают года три и эту информацию тоже все знают, но никто не покупает его , ценник большой на этого футболиста был.
И еще тебе информация, что в клубе работают бывшие сотрудники Зенита, а то дурака включаете, когда конкретно увели Фернандеса у ЦСКА, увели серба у Спартака и кого еще уведете и у кого клуба, а потом отправите этого футболиста в Сочи или Оренбург.
Тогда не надо лицемерия, типа хотим конкуренции, а сами год ведут футболиста, потом забирают у конкурента и оставляют его в Сербии еще играть, что совсем забавно.
Что интересно смотреть, когда еще арбитры свистят в пользу Зенита? Вон , как на Карасева нападают уже, хотя нормально отсудил в принципе.
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Вова Пупкин
Ответ Михаил Блинов
Видели на сколько он сильнейший в последней игре когда 0 ударов за первый тайм было. Еле нули отстояли и повезло на пенальти
Но трофей всё равно у Зенита. Зато мы видели, как Зенит, это КБ-недоразумение в конце прошлого сезона красиво нагнул. Иль ты забыл?🤣🤣🤣
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TheSportNik
Ответ Вова Пупкин
Сильнейший по игре - Зенит! И он это доказал в последнем матче с КБ. Какие ещё могут быть доказательства???
Видели мы этот сильнейший клуб Зенит в суперкубке России- ноль ударов по воротам ЦСКА, Акинфеев спал в воротах.
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