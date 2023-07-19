Шалимов верит, что «Спартак» может выиграть РПЛ и Кубок: «А какую еще задачу он должен ставить?»

Игорь Шалимов высказался о желании «Спартака» выиграть все турниры в этом сезоне.

– Председатель совета директоров « » Александр Матыцын заявил, что перед командой стоит задача выиграть чемпионат и Кубок России. Верите, что команда способна на это?

– Верю, это реально. А какую еще задачу должен ставить «Спартак»? Они каждый год об этом заявляют, но редко добиваются.

Попасть в тройку никогда не было задачей красно‑белых, всегда ставили цель побеждать в чемпионате и кубке, – сказал бывший полузащитник красно-белых.