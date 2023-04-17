Семак о «Зените»: «9 очков за 7 туров – не тот отрыв, чтобы спокойно докатываться до финиша»

Теги Зенит Сергей Семак высшая лига Португалия Порту Бенфика премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак не верит, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство в Мир РПЛ.

– Девять очков преимущества «Зенита». Сами верите, что можете упустить первое место? Как оцениваете шансы команды вновь стать золотым призером?

– Абсолютно нет ничего невозможного. Девять очков за семь туров – это не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона.

На предматчевом интервью я приводил пример, как в чемпионате Португалии за восемь туров до конца сезона отрыв был 10 очков, два тура сыграли, отрыв стал четыре очка у «Порту» от «Бенфики». Все тоже заранее «Бенфике» золотые медали повесили, а там борьба только начинается. То же самое и здесь.

Я понимаю, что журналисты и болельщики других клубов заранее пытаются как-то этот вопрос для себя решить, но мы прекрасно понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью.

Да, у нас хорошие шансы, но для этого нам нужно хорошо работать. Мы это делаем, в каждом матче стараемся играть на победу. Если этот отрыв будет за три-четыре тура до конца, можно будет сказать, что упустить такое невероятно сложно. Сейчас все возможно, – заявил главный тренер «Зенита».

«Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание до 10 за 7 туров до конца РПЛ

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36 комментариев

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vendigo
Ответ Spartakus1984
Врунишка.Вы Дюкова поставили в РФС просто так что ли.ЕСли даже по игре возникнут проблемы то всё он решит
и поставит три пенальти за тайм ахах
+48
-7
+41
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vendigo
Ответ LifeSpartak
Пока твои папаши у власти ты с первого тура будешь чемпионом!А так ты никто в европе и звать тебя никак!
а тебя в Европе звать как?
+19
-5
+14
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Дмитрий9779
Фактически 10 очков,т к по личным встречам Зенит будет выше Ростова.А так сложно представить,что Зенит в 7 матчах проиграет 3-4 раза+ соперники между собой будут играть.
+13
-1
+12
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Врунишка.Вы Дюкова поставили в РФС просто так что ли.ЕСли даже по игре возникнут проблемы то всё он решит
Господи, тебя так раздражает, что вместо однозначного отставания после матча в субботу, снова пришли к родному двухзначному?
+16
-4
+12
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Marienburg
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
5-6 верных моментов действительно "почти ничего"
+9
-3
+6
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Злодей Спб
Ну, таки, лучше +9, чем -9 :))
+5
0
+5
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Klinsmann32
Ответ Spartakus1984
Врунишка.Вы Дюкова поставили в РФС просто так что ли.ЕСли даже по игре возникнут проблемы то всё он решит
я почти 4 года на сайте) мир меняется, корона ушла, начали сво и тп.. а ты как ныл так и ноешь
+5
0
+5
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Aleksey Yashin
"Если этот отрыв будет за три-четыре тура до конца, можно будет сказать, что упустить такое невероятно сложно"

В целом не прикопаться к Семаку. 3х3=9, за три тура действительно такое преимущество можно растерять 🤦🏼‍♂️
+7
-3
+4
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vendigo
Ответ BeastI666I
и те и другие ужасны. нет тут лучше или хуже. просто позорище и все
вешать две бромантановые звезды на форму позорище, тут согласен
+4
-1
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Врунишка.Вы Дюкова поставили в РФС просто так что ли.ЕСли даже по игре возникнут проблемы то всё он решит
Как всегда Zarema1984 первая на зенитовской ветке.
+2
0
+2
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vendigo
Ответ BeastI666I
чкемпионства кабинетные... катайте спокойно
ну хоть не бромантановые
+5
-3
+2
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ЗЕНИТ65
Ответ vendigo
а тебя в Европе звать как?
Ответ простой - _ _ дак.
+2
0
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Денис Аксанов
Миллер: так надо сказать Дюкову, чтобы Зениту очков добавили, или всем остальным сняли, а лучше и то и другое, чтобы Богданычу комфортно было 7 туров доигрывать.
+1
0
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vendigo
Ответ BeastI666I
кабинетыне или бромантановые... смысл в другом. никто в РФ не верит в честность побед Зенита или Спартака
под бромантаном кстати пишут усиливается подозрительность, вижу - не врут
+2
-1
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Дмитрий9779
Ответ Эндрю81
Миска сельдерея не то кол-во еды, после которого можно быть уверенным, что наешься.
Может быть твой опыт пригодится кому,но это не точно.
+3
-2
+1
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Сибирский литовец
Ответ BeastI666I
чкемпионства кабинетные... катайте спокойно
Собака лает …
0
0
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Caniball
Ответ Злодей Спб
Ну, таки, лучше +9, чем -9 :))
И не поспоришь))
+1
-1
0
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vendigo
Ответ BeastI666I
и те и другие ужасны. нет тут лучше или хуже. просто позорище и все
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Мудринич
Ответ vendigo
а тебя в Европе звать как?
Вася
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Jazzzz
Ответ vendigo
а тебя в Европе звать как?
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Uter
Бенфикишты, что с лицом?
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Caniball
Хватит прибедняться.
Тут Динамо, Спартак и Краснодар - дома. Дома Зенит очков не теряет.
Потом Оренбург и Сочи, которые сыграют как надо.
Ну и дома - Факел, тоже будет легкой прогулкой.
Так что тут шансы 99,9.
Чтобы не стать чемпионом это надо проиграть 3 из 4 матча: Динамо, Спартак, Краснодар и КС. Но это не реально…..
+1
-1
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инок
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Spaten
Динамо, Крылья, Спартак, Краснодар. Столько очков конечно не растерять
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