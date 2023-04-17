Семак о «Зените»: «9 очков за 7 туров – не тот отрыв, чтобы спокойно докатываться до финиша»

Сергей Семак не верит, что «Зенит» обеспечил себе чемпионство в Мир РПЛ.

– Девять очков преимущества «Зенита». Сами верите, что можете упустить первое место? Как оцениваете шансы команды вновь стать золотым призером?

– Абсолютно нет ничего невозможного. Девять очков за семь туров – это не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона.

На предматчевом интервью я приводил пример, как в чемпионате Португалии за восемь туров до конца сезона отрыв был 10 очков, два тура сыграли, отрыв стал четыре очка у «Порту» от «Бенфики». Все тоже заранее «Бенфике» золотые медали повесили, а там борьба только начинается. То же самое и здесь.

Я понимаю, что журналисты и болельщики других клубов заранее пытаются как-то этот вопрос для себя решить, но мы прекрасно понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью.

Да, у нас хорошие шансы, но для этого нам нужно хорошо работать. Мы это делаем, в каждом матче стараемся играть на победу. Если этот отрыв будет за три-четыре тура до конца, можно будет сказать, что упустить такое невероятно сложно. Сейчас все возможно, – заявил главный тренер «Зенита».

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