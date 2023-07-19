Пирс Морган о Райсе: «Смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа. Он станет генералом полузащиты «Арсенала»

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия Арсенал Тони Адамс Деннис Бергкамп Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает трансфер Деклана Райса ключевым для «Арсенала».

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма». Трансфер обошелся «канонирам» в рекордные 100+5 миллионов фунтов.

«Думаю, он нечто среднее между [Тони] Адамсом и [Патрком] Виейра. Я говорю это не потому, что переоцениваю его или что-то в этом роде, но я думаю, что он способен доминировать в полузащите, как Виейра – это то, чего нам действительно не хватало. Я думаю, он станет настоящим генералом нашей полузащиты.

Еще я думаю, что у него менталитет Адамса, и это очень нужно «Арсеналу». Он местный парень и прекрасно понимает, что значит выиграть Премьер-лигу. Он станет лидером для молодых игроков, некоторые из которых играют блестяще, но они немного моложе его, и поэтому, возможно, им не хватает опыта на самом высоком уровне.

Д умаю, у него есть все, что нам нужно. Он как смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа. Я говорю так, потому что подписание Бергкампа в 1995 году изменило клуб. Считаю, что подписание контракта с Райсом может стать для нас поворотным. В прессе кто-то написал, что это будет сродни трансферу ван Дейка в «Ливерпуль» – я думаю, так и есть.

Это очень важное подписание, оно стоит каждого пенни», – сказал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

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46 комментариев

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ман сити фейк
Ответ Los Galácticos
Забыл добавить - и с техникой Анри
У него есть ещё дриблинг Арбелоа
+50
0
+50
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Los Galácticos
Забыл добавить - и с техникой Анри
+31
-4
+27
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BARCA_10
можно выходить в меньшинстве, Райс будет компенсировать сразу троих
+13
-3
+10
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dr. cage
Когда в детстве своей фигурке Бэтмена приписываешь способности Человека-Паука, Черепашки-Нидзя и Могучих рейнджеров..
+12
-3
+9
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Артем Русанов
«Оно стоит каждого пенни». Лол, может хотя бы официальных матчей дождаться
+9
-2
+7
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну, душка Арсеналу он точно добавит. Этого как раз не хватало канонирам в концовке прошлого сезона.
+5
-1
+4
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wonderful
Пирс Морган о Райсе: «Смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа, щепотка Месси, Де Брюйне по вкусу и спелость Роналду»
+3
0
+3
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Тухель
В чем юмор я не понимаю. Да тут перебор с эпитетами, но то что пытаются принизить Райса это глупо. Фаны МЮ с радостью обменяли бы Фреда, Мактоминея, ван де Бека на Райса. Между ними в уровне огромная пропасть. Фаны Челси годами рассказывали что вот прям сегодня вернут воспитанника и центр поля перестанет быть шапито у Синих. Райс в Челси сейчас ой как бы не помешал. Да и фаны Барсы на ветке смеющиеся над Райсом, когда их клуб покупает Ромеу? Так Ромеу по сравнению с Райсом вообще не футболист.
+3
-1
+2
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dr. cage
Ответ Гоп-стоп
Ну Райс действительно потенциально лучший полузащитник мира. Удачи в Арсенале.
https://images.app.goo.gl/UXMtEQwqDj6SEivn9
+3
-1
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Пепси пеналдувич
Ответ ман сити фейк
У него есть ещё дриблинг Арбелоа
И скорость, как у легенды ГазМяса Абелардо)
+3
-1
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5hxrb7mywu
И с защитой Магуайера😁
+3
-1
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Born is the King
На деле английский Тарасов 2.0
+4
-2
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gninnur esrever*
Столько авансов. Хорошее полено для укрепления лавки.
+2
-1
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arsenal.ave
Ответ Los Galácticos
Забыл добавить - и с техникой Анри
И с сэйвами Симэна
И волосами Юнберга
И бородкой Пиреса
+1
0
+1
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Born is the King
Ответ Гоп-стоп
Ну Райс действительно потенциально лучший полузащитник мира. Удачи в Арсенале.
АХАХАХАХАХ
+1
0
+1
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Миллиардер Рахим
Ответ Алексей Зуев
Ты это серьезно? ))) За сколько Магуайра покупали в свое время и сколько было разговоров? Ждите эпизод №2
А за сколько Фофана взяли?))
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Алексей Зуев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Миллиардер Рахим
А за сколько Фофана взяли?))
Фофана кто-то называл лучшим защитником мира?
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Пирс Морган
Ответ Los Galácticos
Забыл добавить - и с техникой Анри
Это уж точно
0
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Миллиардер Рахим
Ответ Тухель
В чем юмор я не понимаю. Да тут перебор с эпитетами, но то что пытаются принизить Райса это глупо. Фаны МЮ с радостью обменяли бы Фреда, Мактоминея, ван де Бека на Райса. Между ними в уровне огромная пропасть. Фаны Челси годами рассказывали что вот прям сегодня вернут воспитанника и центр поля перестанет быть шапито у Синих. Райс в Челси сейчас ой как бы не помешал. Да и фаны Барсы на ветке смеющиеся над Райсом, когда их клуб покупает Ромеу? Так Ромеу по сравнению с Райсом вообще не футболист.
Обменяли бы, но не заплатили 122 млн
+1
-1
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Тухель
Ответ Миллиардер Рахим
Обменяли бы, но не заплатили 122 млн
Ок за Холланда заплатят 1 млрд долларов это сделает его плохим футболистом? Я логики вообще не вижу. От того сколько заплатили за футболиста его уровень игры не увеличивается и не уменьшается.
В чем заключается критика или смех над Райсом непонятно. Он бесспорный топ и один из лучших цп АПЛ уже долгие годы.
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Тухель
Ответ Will Turner
Мактоминей = Райс только мактоминей в низкий блок не играл никогда. в сборной только где он как раз блистает был бы паспортистом - стоил бы как райс
Твои интеллектуальные способности понятны в принципе сразу, но ты в курсе что Мактоминей англичанин и выбрал выступать за шотландию просто потому что в сборную Англии не попадал и САФ уговорил. А так Мактоминей как англичанин получает те же плюшки как и другие игроки с нужным паспортом в АПЛ и являющиеся воспитанниками английского футбола.
0
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Алексей Зуев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Гоп-стоп
Ну Райс действительно потенциально лучший полузащитник мира. Удачи в Арсенале.
Ты это серьезно? ))) За сколько Магуайра покупали в свое время и сколько было разговоров? Ждите эпизод №2
+2
-2
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llolishe
Ответ Гоп-стоп
Ну Райс действительно потенциально лучший полузащитник мира. Удачи в Арсенале.
В итоге-слабее зенитовского Барриоса станет)
+2
-2
0
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6tspey7tb5
Ответ Los Galácticos
Забыл добавить - и с техникой Анри
И с завершением атаки Ван Перси. Трудолюбием Фабрегаса.
0
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lizarazu
Ответ ман сити фейк
У него есть ещё дриблинг Арбелоа
🤣🤣
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