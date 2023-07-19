Пирс Морган о Райсе: «Смесь Адамса и Виейра с примесью Бергкампа. Он станет генералом полузащиты «Арсенала»

Пирс Морган считает трансфер Деклана Райса ключевым для «Арсенала».

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма». Трансфер обошелся «канонирам» в рекордные 100+5 миллионов фунтов.

«Думаю, он нечто среднее между [Тони] и [Патрком] Виейра. Я говорю это не потому, что переоцениваю его или что-то в этом роде, но я думаю, что он способен доминировать в полузащите, как Виейра – это то, чего нам действительно не хватало. Я думаю, он станет настоящим генералом нашей полузащиты.

Еще я думаю, что у него менталитет Адамса, и это очень нужно « ». Он местный парень и прекрасно понимает, что значит выиграть Премьер-лигу. Он станет лидером для молодых игроков, некоторые из которых играют блестяще, но они немного моложе его, и поэтому, возможно, им не хватает опыта на самом высоком уровне.

Д умаю, у него есть все, что нам нужно. Он как смесь Адамса и с примесью Бергкампа. Я говорю так, потому что подписание в 1995 году изменило клуб. Считаю, что подписание контракта с может стать для нас поворотным. В прессе кто-то написал, что это будет сродни трансферу ван Дейка в «Ливерпуль» – я думаю, так и есть.

Это очень важное подписание, оно стоит каждого пенни», – сказал телеведущий, болеющий за «Арсенал».