Пирс Морган о Райсе в «Арсенале»: «Стоит каждого пенса из 105 млн фунтов. То, что нам нужно, великолепный игрок»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высоко оценил трансфер Деклана Райса в «Арсенал».

«Райс перешел в «Арсенал» за 105 млн фунтов. Самый крупный трансфер в истории британского футбола. Он стоит каждого пенса.

Великолепный игрок, отличное приобретение. Добро пожаловать, Райс. Ты именно то, что нам нужно», – написал журналист и болельщик «Арсенала».

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12 комментариев

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Mega• Battman
а если он очередной санчо то скажет что лучше бы Роналду купили. )))
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Усатая Козляра
ещё не сыграл ни одну игру, а уже оправдал каждый пенс
вот до чего доминация Артеты доводит
+7
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Tseren031293
Надеюсь все получится, а стоит ли он этих денег покажет только время.
+1
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deadjoker
Даже лучше Роналду? :))
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Сергей Вячеславович
А как же Роналду ?)))
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Кашшай Чакырович
В этом году Арсеналу и вторую строчку будет тяжело удержать ,потому что Мю скорее всего прибавит ,оживет Ливерпуль скорее всего ,оживет Чукотский мешок ,там все таки пришел тренер ,а не английское полено !
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Andrey Yaroslavtsev
Белокожий игрок. Артету сгнобят в медиа.
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yrok77
Что на это скажет местный говор Месси Пирс Морган?
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hustla story
Пока что трансферное окно Арсенала радует, и главное покупки совершенны вовремя, чтоб новые игроки могли провести с командой предсезонку, еще осталось найти достойную замену Парти, если он все таки уходит и еще одного игрока для глубины состава и ТО будет близким у идеальному, хотя конечно как заиграют новички это уже другой вопрос.
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