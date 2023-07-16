Пирс Морган о Райсе в «Арсенале»: «Стоит каждого пенса из 105 млн фунтов. То, что нам нужно, великолепный игрок»
Пирс Морган высоко оценил трансфер Деклана Райса в «Арсенал».
«Райс перешел в «Арсенал» за 105 млн фунтов. Самый крупный трансфер в истории британского футбола. Он стоит каждого пенса.
Великолепный игрок, отличное приобретение. Добро пожаловать, Райс. Ты именно то, что нам нужно», – написал журналист и болельщик «Арсенала».
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