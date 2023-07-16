Пирс Морган о Райсе в «Арсенале»: «Стоит каждого пенса из 105 млн фунтов. То, что нам нужно, великолепный игрок»

Пирс Морган высоко оценил трансфер Деклана Райса в «Арсенал».

« перешел в «Арсенал» за 105 млн фунтов. Самый крупный трансфер в истории британского футбола. Он стоит каждого пенса.

Великолепный игрок, отличное приобретение. Добро пожаловать, Райс. Ты именно то, что нам нужно», – написал журналист и болельщик « ».

Райс – самый дорогой английский футболист в истории. Перешел в «Арсенал» за 122 млн евро!

Райс в «Арсенале» – трансферная победа над «Баварией» и «Сити» (делал официальное предложение)