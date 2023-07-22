22 июля пройдут матчи первого тура чемпионата России по футболу 2023/2024. В рамках тура сыграют «Локомотив» — «Рубин». Игра пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД Арена». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

«Локомотив» получил статус фаворита встречи. Команда прекрасно провела весеннюю часть прошлого сезона, но из-за провала в первой части турнира не смогла побороться за место в топ-5. «Рубин» прошлый сезон провел в Первой лиге. Казанцы выиграли чемпионат и спустя год вернулись в элитный дивизион. «Рубин» вернулся в РПЛ под руководством Рашида Рахимова. Специалист сменил Юрия Уткульбаева, который работал в команде после ухода Леонида Слуцкого.

Противостояние команд насчитывает 50 матчей. Баланс побед 21:12 в пользу красно-зеленых при 17 ничьих. Разница голов 56:49 в пользу «железнодорожников». На чемпионат России пришлись 40 игр: 15 побед «Локомотива», 15 ничьих и 10 побед «Рубина». Баланс голов 45:40 в пользу столичного клуба. Последний раз команды встречались в сезоне 2021/2022. У «Локомотива» домашняя победа 1:0 и гостевая ничья 2:2. Красно-зеленые не проигрывают «Рубину» в 10 официальных матчах: 7 побед и 3 ничьи. На домашней арене «железнодорожники» не проигрывают в шести играх, победив в пяти из них. Всего в 10 матчах 7 побед, 2 ничьи и поражение.

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Рекомендованная ставка: Победа «Локомотива», ИТМ1,5 «Рубина», ТМ3,5.

Локомотив

Прошлый сезон столичного клуба можно разделить на два отрезка. Первую часть команда завершила в зоне стыковых матчей. Перед самой паузой в турнире команду возглавил Михаил Галактионов, который с «Локомотивом» стал самой результативной командой весенней части чемпионата России. По итогам сезона 2022/2023 команда финишировала на восьмом месте, показав худший результат за последние шесть лет.

В межсезонье состав столичного клуба покинули Франсуа Камано, Иван Игнатьев, Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников. У каждого закончился контракт. В новую аренду уехал Тин Едвай. Из аренды в «Ростове» вернулся Александр Сильянов. Свободным агентом подписали Илью Самошникова. За 1 млн евро в «Локомотив» перешел Владислав Сарвели из «Сочи». От травмы восстановился Лукас Фассон, которого наигрывают как основного центрального защитника.

Результаты «Локомотива» в пяти играх:

Товарищеский, «Локомотив» — «Квант» 7:0;

Товарищеский, «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» 3:0;

Товарищеский, «Локомотив» — «Балтика» 0:1;

Товарищеский, «Локомотив» — «Волгарь» 4:2;

Товарищеский, «Локомотив» — «Иртыш» Омск 1:1.

На официальном уровне у команды 7 побед, 2 ничьи и поражение в 10 матчах. На домашней арене у столичного клуба 6 побед и 4 ничьи.

Интересные статистические факты по игре «Локомотива»:

«Локомотив» забивает в 15 матчах;

«Локомотив» выиграл четыре последние домашние игры в чемпионате;

В 4 из 6 домашних матчах РПЛ «Локомотив» забивает более двух мячей;

«Локомотив» выиграл второй тайм в 8 матчах;

«Локомотив» забивает во втором тайме в 8 встречах и 4 домашних играх;

«Локомотив» забивает «Рубину» во втором тайме в 5 домашних встречах;

«Локомотив» не играет вничью в 12 домашних играх;

«Локомотив» не проигрывает «Рубину» в 10 матчах;

«Локомотив» забивает «Рубину» в 7 играх.

Букмекер BetBoom предлагает коэффициент 25,0 на победу «Локомотива» в РПЛ. Ниже коэффициенты только у «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

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Рубин

В прошлом сезоне казанский клуб дважды менял главного тренера, но смог выполнить главную задачу — казанцы вернулись в элитный дивизион. «Рубин» выиграл Первую лигу, обойдя по итогам турнира «Балтику» всего на два очка. Последние 8 туров Первой лиги командой руководил Рашид Рахимов. Под его руководством казанцы не проигрывали: семь побед и ничья. Рахимов сохранил пост главного тренера и будет руководить командой в РПЛ.

По окончанию контрактов казанский клуб покинули Илья Самошников, Али Аднан, Александр Беленов и Камиль Муллин. Контракт с «Рубином» расторг защитник Артем Попов. Из усиления состава можно выделить приход Мацея Рыбуся, Игоря Вуячича, Угочукву Иву и Мирлинда Даку.

Результаты «Рубина» в пяти последних встречах:

Товарищеский, «Рубин» — «Крылья Советов» 2:1;

Товарищеский, «Рубин» — «Крылья Советов» 0:1;

Товарищеский, «Торпедо» — «Рубин» 1:1;

Товарищеский, «Рубин» — КАМАЗ 5:0;

Первая лига, «Родина» — «Рубин» 0:0.

На официальном уровне казанцы не проигрывают в 10 играх: 7 побед и 3 ничьи. На чужом поле у «Рубина» нет поражений в 10 встречах: 6 побед и 4 ничьи.

Интересные статические факты по игре «Рубина»:

«Рубин» не пропускает в 7 гостевых официальных матчах;

В 8 из 10 и 7 последних выездных играх команды забивается менее двух мячей;

«Рубин» проиграл всего три матча в розыгрыше Первой лиги;

«Рубин» пропустил меньше всех в Первой лиге — 27 мячей;

«Рубин» не проигрывает в 10 официальных и 10 гостевых встречах;

«Рубин» победил в 7 из 8 официальных матчах.

На победу «Рубина» в чемпионате коэффициент 500. Меньше шансов на триумф у еще одного новичка «Балтики», команд из стыкового раунда прошлого сезона «Пари НН» и «Факела», у «Оренбурга» и «Урала».

Коэффициенты букмекеров на матч Локомотив — Рубин

«Локомотив» поставил задачей на сезон выход в финал Кубка России и борьбу за место в топ-3 чемпионата страны. Для «Рубина» главным успехом в сезоне станет сохранение прописки. По составу обе команды способны решить поставленную задачу. «Локомотив» провел точечное усиление, так как основное пополнение пришло в команду зимой.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Рубин» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Локомотива» — 1,76;

Ничья — 3,83;

Победа «Рубина» — 4,64;

ТБ2,5 — 1,78;

ТМ2,5 — 2,07;

ОЗ (да) — 1,73;

ОЗ (нет) — 2,03.

«Рубин» не станет активно атаковать в первой игре чемпионата. «Локомотив» столкнется с плотной обороной казанского клуба. Гости постараются огорчить столичный клуб в контратаке. У Михаила Галактионова хороший подбор исполнителей в линии атаки и все игроки разноплановые, что позволяет изменять тактику по ходу встречи. Гостям будет сложно справиться с атакующим потенциалом «железнодорожников». Не в пользу «Рубина» и статистика личных встреч: всего одна победа в гостях и ни одной в 10 официальных встречах. Основная ставка на матч: победа «Локомотива» с коэффициентом 1,76 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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