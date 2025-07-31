Довбик предложен «Милану». «Рома» оценивает форварда в 40 млн евро

Артем Довбик может перейти в «Милан».

По данным журналиста Маттео Моретто, услуги нападающего «Ромы» были предложены «россонери» через посредников. Потенциальный переход украинца в «Милан» может зависеть от ситуации на трансферном рынке в течение августа.

Ранее сообщалось , что «Рома» готова расстаться с Довбиком, если получит выгодное предложение. Форварда оценивают примерно в 40 млн евро.

В минувшем сезоне Довбик провел 32 игры в Серии А и забил 12 голов, став лучшим бомбардиром «Ромы». Подробно со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .