Экс-тренер «Интера» Страмаччони помог спасти двух тонувших девушек во время отдыха в Италии: «Я не герой, но чувствовал, что обязан помочь. Спасатель не справился бы в одиночку»

Андреа Страмаччони на отдыхе спас двух тонувших девушек.

28 июля бывший главный тренер «Интера» спас из моря двух девушек в возрасте 17 и 19 лет, за что был награжден символической красной футболкой спасателя от береговой охраны Италии. Инцидент произошел, когда Страмаччони отдыхал со своей семьей на полуострове Гаргано в Апулии.

«Я отдыхал под зонтиком вместе с женой и детьми. В какой-то момент вдалеке на берегу стали собираться люди. Один из спасателей был в воде и свистел, чтобы привлечь к себе внимание. Две девушки махали и кричали, поэтому я встал и быстро направился к воде. Я сразу почувствовал опасность. Спасатель ни за что не справился бы с этим в одиночку.

Я не герой и не безумец, напротив, в какой-то момент мне самому пришлось нелегко, но как человек с достаточными для подобной ситуации физическими и психическими данными я почувствовал себя обязанным помочь.

В последние дни море было неспокойным. Пляж заканчивается двумя скалистыми мысами, где собираются самые большие волны. Когда они разбиваются в этом районе, они становятся более сильными. Девушки были почти там. Спасатель вошел в воду без всего – ни спасательных жилетов, ни веревок, – как и я. Он велел мне направиться к первой девочке, той, что постарше, а сам сосредоточился на другой. Как только я ее увидел, она сказала, что ей страшно. В этом месте было глубоко, волны были сильными, я повторял ей, чтобы она сохраняла спокойствие, и что через пять минут все закончится. В конце концов именно так и произошло.

Как только мы достигли безопасного места недалеко от берега, я обернулся, чтобы проверить, как дела у спасателя и другой девушки. Она была в шоке. Спасатель не мог ей помочь, поэтому я сразу же вернулся. Ее положение было отчаянным: она то исчезала под водой, то снова поднималась, и, что хуже всего, она уже захлебывалась. Тем временем спасательная лодка подобрала спасателя и пыталась добраться до нас, но мы были слишком близко к скалам. Они стали бросать нам веревки со скал, но мы не могли до них дотянуться. Я испугался, особенно из-за того, что девушка тянула меня под воду. Она была уверена, что погибнет.

Я попросил ее довериться мне. У нас был только один выход – пробраться в маленькую бухту между скалами, поэтому я схватил ее и буквально «бросил» туда, в итоге она оказалась под водой. В этот момент, вынырнув на поверхность, я потерял ориентацию и ударился о камни. Затем люди бросили мне веревку, и я полез наверх, повредив руки и ноги. Девушка была в безопасности, но я узнал об этом только на берегу. Я вздохнул с облегчением.

Я не герой, но эти девушки утонули бы, а спасатель не смог бы выбраться. Я не стал долго раздумывать и нырнул в воду. Я рассказываю об этом, чтобы люди помнили, что жизнь важнее всего», – рассказал Страмаччони.