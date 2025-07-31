«Атлетико» интересен Распадори. «Наполи» может продать форварда за 25+5 млн евро

«Атлетико» заинтересован в трансфере Джакомо Распадори.

Мадридский клуб навел справки о нападающем «Наполи », сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Неаполитанцы оценивают игрока в 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Однако, если переговоры пройдут успешно, соглашение может быть достигнуто за сумму в 25 млн евро и бонусы в размере пяти миллионов евро.

В минувшем сезоне Распадори провел 26 матчей в Серии А, забив 6 голов и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна здесь .