«Атлетико» интересен Распадори. «Наполи» может продать форварда за 25+5 млн евро
«Атлетико» заинтересован в трансфере Джакомо Распадори.
Мадридский клуб навел справки о нападающем «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Неаполитанцы оценивают игрока в 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Однако, если переговоры пройдут успешно, соглашение может быть достигнуто за сумму в 25 млн евро и бонусы в размере пяти миллионов евро.
В минувшем сезоне Распадори провел 26 матчей в Серии А, забив 6 голов и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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