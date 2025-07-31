«Торино» интересен Джованни Симеоне. «Наполи» хочет 7-8 млн евро за форварда (Николо Скира)

Джованни Симеоне привлек внимание «Торино».

Клуб проявил интерес к сыну Диего Симеоне , сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что в настоящее время 30-летний форвард размышляет о своем будущем.

«Наполи » готов продать игрока за 7-8 млн евро.

В минувшем сезоне Джованни провел 30 матчей в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Подробная статистика аргентинца доступна здесь .