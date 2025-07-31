«Торино» интересен Джованни Симеоне. «Наполи» хочет 7-8 млн евро за форварда (Николо Скира)
Джованни Симеоне привлек внимание «Торино».
Клуб проявил интерес к сыну Диего Симеоне, сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что в настоящее время 30-летний форвард размышляет о своем будущем.
«Наполи» готов продать игрока за 7-8 млн евро.
В минувшем сезоне Джованни провел 30 матчей в Серии А, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Подробная статистика аргентинца доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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