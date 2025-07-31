Сауль о Феликсе: «У Жоау есть все, чтобы стать невероятным игроком. Но без усердного труда это ничего не стоит»
Сауль Ньигес высказался о футбольных способностях Жоау Феликса.
Ранее Феликс, выступавший за «Атлетико» с 2019 по 2023 год, перешел в «Аль-Наср».
«У Жоау есть все качества, чтобы стать невероятным игроком. Но как бы ты ни был хорош, без усердного труда это ничего не стоит. Я пытался помочь ему во многом», – сказал полузащитник, перешедший из «Атлетико» во «Фламенго».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
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