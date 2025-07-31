«Галатасарай» просит за Куэсту около 8 млн евро – переговоры со «Спартаком» продолжаются. Защитник хочет зарплату около 2-2,3 млн евро (Metaratings)
«Спартак» продолжает диалог с «Галатасараем» по трансферу Карлоса Куэсты.
Ранее сообщалось, что красно-белые намерены подписать 26-летнего колумбийского защитника.
По информации Metaratings.ru, «Галатасарай» просит у «Спартака» около 8 млн евро за игрока. Сам футболист хочет получать в московском клубе зарплату около 2-2,3 млн евро. Нынешняя зарплата игрока в турецком клубе составляет 1,45 млн евро.
Отмечается, что Куэста является основным кандидатом для «Спартака» в случае неудачи с трансфером Коко.
Центральный защитник выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года после перехода из «Генка». На счету защитника 9 матчей за турецкую команду, а также 182 матча, 4 гола и 1 результативная передача за бельгийский клуб.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 7 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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