Кирилл Брейдо высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

Сербский тренер покинул клуб в начале июня. Вскоре после ухода специалист возглавил греческий АЕК.

– Многие посчитали уход Марко предательством. Как это увидели в клубе?

– Люди – разные, у них разные мотивы и взгляды на жизнь. Если углубиться в карьеру Марко, он так же неожиданно уходил из «Партизана» – через сутки после золотого дубля. Это тоже шокировало всех.

Какие мысли в это время у Марко? Наверное, мне не стоит рассуждать за него. Он в высшей степени харизматичен, сильная личность. И как любая сильная личность – сложная. Марко всегда говорил о Европе как о первостепенной цели. И никогда о том, что приходит в ЦСКА на 10 лет.

Я не вижу это предательством. Зная, какие были разговоры в те дни у Марко с Романом Юрьевичем [Бабаевым] и Максимом Станиславовичем [Орешкиным], точно не сформулировал бы их как конфликтные.

Другой вопрос, что у болельщиков ЦСКА есть запрос на династийность после успехов с Газзаевым и Слуцким. И с помощью харизмы Марко болельщики почувствовали с ним сильную эмоциональную связь. Но если смотреть рационально, то мое мнение, что эта история изначально не должна была стать историей на годы, – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо в интервью Спортсу’‘.

Кирилл Брейдо – он влияет на ЦСКА, инсайдеров и мир телеграма. Интервью Кораблеву